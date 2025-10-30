中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京10月30日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は30日の記者会見で、パラグアイで今月実施された世論調査で9割近くが中国との外交関係樹立を重要だと回答し、多くの国会議員も中国との外交関係樹立と台湾当局との「断交」を政府に求めているとの報道に関し、国民の声に耳を傾け、正しい選択をするようパラグアイ政府に求めた。

郭報道官は次のように述べた。中国は関連報道に留意している。パラグアイ各界の友人からは近年、中国との関係発展を求める強い声が繰り返し聞かれる。世論調査でもパラグアイ国民が中国との外交関係樹立に大きな期待を抱いていることがあらためて示された。

中国の統一は阻むことのできない歴史的大勢である。台湾当局とのいわゆる「外交関係」を維持することはパラグアイとその国民の根本的かつ長期的な利益に反するだけでなく、「一つの中国」原則を堅持するという国際社会の幅広い共通認識にも反している。パラグアイ政府に対し、国民の声に耳を傾け、一刻も早く方針を転換し、歴史の正しい側に立ち、「一つの中国」原則を認めて台湾当局とのいわゆる「外交関係」を断絶するという正しい選択をするよう促す。