¡¡¡Ö£Ó£Í£Â£ÃÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¢ºå¿À£²¡Ý£³¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤¹¤ëºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬»î¹ç¸å¡¢¸½ÌòÀ¸³è¤ò¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¾ì¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤ê¡¢£±£¶Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤«¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÉñÂæ¤Þ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤ò´Ó¤ÄÌ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡££±£¶Ç¯´Ö¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤äÌîµå¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¤Ê¤É·ÚÁõ¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾å²¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¡£½ªÎ»¸å¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊÒÉÕ¤±¤â¼êÅÁ¤¦¤Ê¤É¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î»þ´Ö¡É¤òÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç½àÈ÷¤À¤±¤ÏÂÕ¤é¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡£º£µ¨¤Î¹Ã»Ò±àµå¾ìºÇ½ªÀï¡£ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¸¶¸ý¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£°·î£²Æü¤Î°úÂà»î¹ç¸å¤â¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¡×¤È¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÎý½¬¤ò·ÑÂ³¡£½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ïºë¶Ì¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡×¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Ï½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç·ç¤«¤µ¤º¸«¤¿¡£¥Î¡¼¥È¤ËÇÛµå¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¥ª¥ì¤â¡×¡Ý¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤¿Ì´ÉñÂæ¡£¡ÖÌîµå¿Í¤¬Æ´¤ì¤ë¾ì½ê¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÎý½¬¡¢»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡£´À¤ÈÎÞ¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤ÀÀ»ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¡£ºÇ¸å¤Ï¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢ÀÅ¤«¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿¡£