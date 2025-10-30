◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）

ソフトバンクが第１戦黒星からの４連勝で５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。８回に柳田悠岐外野手（３７）が同点２ラン。２―２の延長１１回、先頭の野村勇内野手（２８）が勝ち越しソロを放った。就任２年目の小久保裕紀監督（５４）は、ＤｅＮＡに敗れた昨年の日本シリーズ（Ｓ）のリベンジ。敵地で宙を舞った。

芸能界からも祝福コメントが続々。今季の開幕戦に登板した上戸彩も、喜びの声を寄せた。

以下、上戸彩のコメント

日本一おめでとうございます！

１８年ぶりに投げさせていただいた開幕戦の始球式から７ヶ月。

その後もチームの活躍を楽しみに、ずっと応援していました。

“ＰＳ！ピース”という今年のチームスローガンの通り、唯一無二の本当に素敵なチームで

どんな時も全力で戦い続ける選手の皆さんの姿に、たくさんの勇気をもらいました。

ファンとしてこの瞬間を迎えられたことを心から幸せに思います。

これからもずっと応援しています！！

ホークス！万歳っっ！！

タカガール・上戸彩より