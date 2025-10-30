女優の藤原紀香（54）が30日、自身のインスタグラムを更新し、ダウンタウンの浜田雅功（62）の初の個展「空を横切る飛行雲」を訪れたことを報告した。

東京・麻布台ヒルズ ギャラリーで開催中の個展でのショットを投稿し、「浜田さんの作品を拝見し、自然と笑みがこぼれまくりました 心がほっこりするような“人を幸せにする力”が、どの作品にも溢れていました」と感想。

浜田の作品について「一瞬一瞬を“線”で表現されていて、繊細で、でも芯のある世界観。その中に、爆発する情熱と、ふと訪れる静けさが共存していて、まるでツッコミの一瞬のように感情が走り抜けていくようでした」と表現し、「展示空間そのもの 照明や構成、全体の演出までもが浜田さんの感性と完璧に響き合っていて、見事な展覧会でした」と絶賛した。

「見ていると自然と笑顔になる。優しい気持ちになり“ほっこり”できる。そんな浜田さんの作品たちが、本当に素敵でした」とつづり、「独特の感性こそが、浜田さんそのもの。笑いもアートも、一撃で、心を動かす力があるんですね。ほんまアーティストや」と“浜田画伯”を称えた。

女優・高島礼子も一緒だったようで、「その後、礼子姉さんとグッズ等を購入、浜ちゃんカフェにも行き 楽しい話に花咲いた」と2人でポーズを決めるショットなどを投稿。

フォロワーは藤原が着用しているChinti & Parkerのハローキティのニットに注目し、「可愛い」「紀香さんの赤いカフニットとキティちゃんのシャツが可愛い」「藤原紀香さんもキティちゃん着るのですね」などのコメントが届いた。