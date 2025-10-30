国内最大の自動車展示会「ジャパンモビリティショー」が３０日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した。

部品メーカーやＩＴ大手が、ソフトウェアの更新で機能を高める次世代車「ＳＤＶ」の関連技術の展示に注力している。人工知能（ＡＩ）の活用などのクルマの「知能化」では米中勢が先行しており、国内勢も巻き返しを急いでいる。

今回初出展したＩＴ大手「ＳＣＳＫ」は、わずか９か月で製造した電気自動車（ＥＶ）の試作車を披露した。ＡＩを搭載し、口頭で車内の空調制御などができるＳＤＶだ。

自動車大手は通常、企画から量産まで自社グループで手がける「垂直統合型」の経営を行う。これに対し、ＳＣＳＫはデザインの基本理念作りやシステム開発に集中し、部品は海外勢などの製品を組み合わせる「水平分業型」によって開発の速度を上げた。當麻隆昭社長は３０日、「ＳＤＶの進化が加速する中、ＩＴとの融合が不可欠だ。モビリティー（移動手段）の未来を支える基盤の一翼を担う」と述べた。

ＳＤＶは、自動車の様々な機能をソフトの更新で向上させる。実現には、ハンドル操作などの複数領域を横断的に制御できる装置「電子制御ユニット」（ＥＣＵ）が欠かせない。

デンソーは３０日、開発中の高性能半導体を搭載した大規模統合ＥＣＵを２０２９年をめどに投入すると発表した。少ない電力消費で高速計算が可能で、運転支援システムなどへの対応能力を高めるという。林新之助社長は「クルマの知能化の普及を後押しし、多くのユーザーに安全で快適な移動を届ける」と力を込めた。

世界の自動車市場では、ＳＤＶが急増すると予想されている。電子情報技術産業協会（ＪＥＩＴＡ）によると、世界生産台数に占めるＳＤＶの比率は２５年の３・１％から、３５年には６６・７％にまで高まる見通しだ。

将来的にはソフトの質が車の性能を左右するとされている。政府も先行する米中勢に危機感を強めており、ＩＴ業界を含む国内勢の連携を促している。