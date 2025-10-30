¡Ö¤¢¤ÎÁÓ¼º´¶¤¬¶¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àã¿«À²¤é¤¹ÆüËÜ°ì¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡õÌøÅÄÍª´ô¡¡ÇØÈÖ¹æ9¤¬ËÂ¤¤¤À°ìÎ®¤ÎÆ»¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤òÀ©¤·¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤ÏºòÇ¯Ì£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ÎºÓÇÛ¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¹Ã»Ò±à¤ÎÃè¤Ë9ÅÙ¡¢Éñ¤Ã¤¿¡£º¸ÍãÀÊ¾åÉô¤ÎÂëÅÞ¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤òÁ´°÷¤ÇÊâ¤ß¡¢¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿4Ï¢¾¡¤Ç¤ÎÆüËÜ°ì¡£¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Îºå¿À¤È²¿¤È¤«¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤ó¤À¡£ºòÇ¯ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ºòÇ¯¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Äº¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ÏÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤óÄì¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î2Ï¢ÇÆ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ½ªÂè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£ÆÈÁö¤·¤¿ºòµ¨¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¤±¤â¤ÎÆ»¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤í¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡£¥Ù¥¹¥ÈÉÛ¿Ø¤Ï°ìÅÙ¤âÀ°¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÇ¶¯¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¡¢Áª¼êÁØ¤ÏÊ¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¤òÆÈÁö¤·¤¿ºå¿À¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¡£DeNA¤òÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤«¤é°Ì´¤Î4Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Îµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ï1³ä¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤¬9³ä¤òÀê¤á¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÁÓ¼º´¶¤¬¶¯Îõ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë¾¡¤Á¤¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤âÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡£¿®¤¸¤¿¤Î¤ÏÄ¾´¶¡£¡ÖµÍ¤á¹þ¤ß¤¹¤®¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡×¡£¸Ç¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤¿Åê¼êµ¯ÍÑ¤Ë¤â½ÀÆðÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÎ×µ¡±þÊÑ¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÎÀï¤¤¡£·Á¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡£¤±¤â¤ÎÆ»¤ò±¦±ýº¸±ý¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄº¾å¤Ø¤ÎÆ»¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆ»¤ò¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï1ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤¿ÌøÅÄ¤¬ÀèÆ³¤·¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ9¤òÅÁ¾µ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î´é¡£2014Ç¯¥ª¥Õ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¤È¤Î¿©»ö²ñ¤ÎÍ½Äê¤òÅöÆü¤Þ¤ÇËº¤ì¡¢ÂçÉý¤ËÃÙ¹ï¤·¤¿¡£Îä¤ä´À¸ò¤¸¤ê¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡ÖÍèÇ¯¤«¤éÇØÈÖ¹æ9¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢º£Æü¤è¤¯¸À¤¨¤¿¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç²÷Âú¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÌøÅÄ¤Ï¡ÖÇØÈÖ¹æ9¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¤È°ìÎ®¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¸å¡¢2Ç¯Â³¤±¤ÆÂç¤±¤¬¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï4·î¤Ë±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üºÃ½ý¡£Â¤Î»Ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤â·ãÄË¤¬½±¤¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ÂÀïÉüµ¢¸å¤âÄË¤ß¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ê¡²¬¡¦ÃÞ¸å¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤òË¬¤ì¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÁª¼ê¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£ÌøÅÄ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÏ¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë´¶¼Õ¡£Æ¹¾å¤²¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÇØÈÖ¹æ¡Ö90¡×¤Î»Ø´ø´±¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¹Ã»Ò±à¤ÎÌë¶õ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë