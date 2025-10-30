◆SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）

今年就任したソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝49）は、小久保裕紀監督（54）と日々、コミュニケーションを取りながらサポート。一方で「未来のホークス」を見据え、布石を打ってきた。

日本一の喜びに浸りながら、自身の貢献には首を横に振った。「昨年も今年の優勝も小久保監督のおかげ。そのチームをつくったのは選手育成に情熱を注ぎ、ドラフトや補強に尽力した先輩たち。ファンに愛される組織をつくった。その成果がこの日本一です」

主力に故障が続き、チームが最下位に沈んでいた5月3日、球団は開幕時点で想定になかったコーチ2人のベンチ入りを発表。城島CBOは「現場の要望にスピーディーに応えられた」と胸を張る。小久保監督の提案で城島CBOが会議を実施し、球団が翌日即決。長谷川勇也スキルコーチ、伴元裕メンタルパフォーマンスコーチのベンチ入り後、チームは持ち直した。

CBOの役割をこう表現する。「小久保監督という名シェフに、いい材料を提供するのが僕の仕事」。1999年、福岡移転後初の日本一を例に挙げた。「采配を振って優勝させたのは王監督。人材を集めたのは、亡くなった根本（陸夫）さん。それを今、小久保監督と僕でやっている」

かつては「弱小球団」と呼ばれ、球場の観客席も埋まらなかった。その組織がここまで成長した過程を伝える使命も当時を知る小久保監督とともに担うという。現役時代に二人きりで食事に行ったことはなかったが、今のコミュニケーションは深く立体的だ。「僕らの後ろには『王貞治』というバックボーンがある。その共通認識があるから言いにくいことも聞きにくいことも話せる」。王ホークスを支えた2人の二人三脚が福岡ソフトバンクの明るい未来と重なっている。（久保安秀）