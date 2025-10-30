◆SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）

福岡ソフトバンクホークスが5年ぶりの日本一を飾った瞬間も、奈良原浩ヘッドコーチはベンチで参謀役は普段通り小久保監督のそばにいた。

指揮官は青山学院大で3学年後輩。野球日本代表「侍ジャパン」でも監督とヘッドコーチのタッグを組んだ間柄。2023年オフ、「来年、福岡に来られますか？」と請われ、二つ返事で応えた。

現役時代は3球団を渡り歩き、通算1508試合に出場。うち規定打席に到達したのは1度と、代走や守備固めなど途中出場が多かった。日本シリーズの思い出も、西武時代にヤクルトと対戦した1992年の初戦。延長12回1死満塁から急きょ遊撃守備に就いた場面だ。

就任直後、指揮官に求められた一つは控え選手のケアだった。「『流れが変わったのは（守備での）あそこのダブルプレー』というのを分かってくれてないと、結構寂しい気分になる」。キャリアのほとんどをレギュラーとして過ごした小久保監督とは異なる目線で、控え選手にも積極的に声をかけた。

中日を最後に引退後の2007年から23年まで、延べ4球団でコーチや2軍監督などを経験。小久保監督率いる「侍ジャパン」では、17年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で3位と涙をのんだ。「今回呼ばれた時も、優勝監督にできなかったら俺の価値はほぼゼロだと思った」と覚悟を持ち、指揮官を支える参謀として、充実のリーグ2連覇と悲願の日本一に貢献した。家族を東京へ残し福岡へとやって来た。「単身赴任なんで一人でご飯食べるところ教えてください」。埼玉県出身。57歳。（鬼塚淳乃介）