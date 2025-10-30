◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 ソフトバンク3―2阪神（2025年10月30日 甲子園）

ソフトバンクの王貞治会長（85）が30日、5年ぶり12度目の日本一に輝いたチームを称えた。

本拠で迎えた初戦で黒星発進となったが、第2戦から4連勝で頂点に立った。王会長は「勝てて良かったです」と安どの笑みを浮かべ「短期決戦はヒーローが出た方が勝つ。そういう意味では山川くんの3試合連続ホームランは大きかったね」とシリーズMVPに輝き、第3戦から4番に座った大砲の活躍に目を細めた。

この日も試合をひっくり返したのは2本の本塁打だった。「接戦の時はやっぱりね、タイムリーとかなんかじゃなくて、ひと振りで決まるケースがあるのでね。柳田くんの2ランと最後の（野村の）ライトへのホームランはビックリしましたよ。どっちかというと阪神の選手にそういうホームランが出てるんだろうけど。やっぱり我々慣れていないんでね。野村くんがああやって決めてくれたから」と振り返った王会長。

なかなかメンバーがそろわなかったシーズンでも、最終的にたどり着いた日本一。王会長は「クライマックス（シリーズ）もしんどい試合でしたけど乗り越えましたしね。そういった意味では監督がまず選手をそういう気にさせて、適材適所で使ってくれたということじゃないですかね。監督も去年しんどい思いをしていますからね。そういう意味では、近藤くんを代打に使ったりね、大胆なね、思い切りのいい起用もしていましたし、そういう意味では振り返ってみればね“あそこがな”というポイントが出てきますね。去年よっぽど悔しかったんでしょうね。今年は投手の起用も思い切って大津くんを変えてみたりね、そう言った意味でいい采配をしたんじゃないですかね」と小久保監督の手腕も称えた。