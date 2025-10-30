お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。10月21日の放送には、お笑いコンビ「ザ・マミィ」のお二人がゲスト登場。それぞれのアルバイト経験を語った。

まずは「ザ・マミィ」のアルバイト経験について。

林田は銀座のショーパブで黒服のアルバイトをしていたという。

ちなみにこちらは特に怪しい施設ではなく、はとバスの観光ツアーにも組み込まれているような、食事とダンスショーの健全な店舗だったそう。

西堀「黒服って何してるの？」

林田「食事を提供したり、ショーが始まったらお客さんを見張ったり、決めどころで『イェー！ハァー！』って声を出して盛り上げたり」

この独特の掛け声も、タイミングやイントネーションにコツがあるという。

林田「掛け声のセンスがいい黒服がいると、それでショーが盛り上がったりするんです。だから新しいショーが始まるとききには、黒服リーダーみたいな人がどこに掛け声を入れるか目を光らせたり」

一方の酒井は、寿司屋で配達のアルバイトをしていたが、あるとき信じ難い出来事が……

酒井「俺がすごく煙草を吸うので、配達中にも吸ってるんじゃないかって疑われてたらしいんです。やたら遅いしって。あるとき、実は僕のバイクだけ椅子の下にGPSが仕込まれていたことがわかって……」

とはいえその寿司屋には10年ほど勤めていたという。

勤務期間が長くなってくると、やがて「5時間シフトを出しても、そのうち働くのはピークの3時間くらい」になっていた。

酒井「ガレージでずっと煙草を吸ってて、ピーク帯だけ呼ばれて働く。時給が1,100円だったので、ピークに3時間働いて3,300円。800円くらいのまかない代を引かれて2,500円くらいをもらって。これだと週4日働いても1万円なので……辞めちゃいました。で、単発のバイトとかになってました」

西堀「結局アルバイト入れると1日拘束されちゃうじゃん。だから芸人はみんな夜に働いてさ」

林田「ですね。それで僕も最後は夜勤になってました。昼は（芸人の仕事を入れるために）スケジュールを空けとかなくちゃって」

酒井「俺はそれで働かずに借金を。今も600万円くらいあります」

このあとは酒井の借金返済計画についても語られた。