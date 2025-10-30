男女の友情はありかなしか。永遠に語られるテーマなのは間違いありませんが、これはちょっと…。

新婚生活が始まったばかりだし、何より妻がよく思っていないのに「友達だから」と突き通すのは納得いきません。

しかもレイカはわざと嫉妬させるように行動している気も…。

【まんが】男女の友情は成立する？

(ウーマンエキサイト編集部)