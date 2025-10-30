ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「私たち友だちだから安心して？」夫の女友達の言葉を信じていい？ … 「私たち友だちだから安心して？」夫の女友達の言葉を信じていい？ 男女の友情は成立するのか 「私たち友だちだから安心して？」夫の女友達の言葉を信じていい？ 男女の友情は成立するのか 2025年10月30日 23時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 男女の友情はありかなしか。永遠に語られるテーマなのは間違いありませんが、これはちょっと…。新婚生活が始まったばかりだし、何より妻がよく思っていないのに「友達だから」と突き通すのは納得いきません。しかもレイカはわざと嫉妬させるように行動している気も…。【まんが】男女の友情は成立する？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】男女の友情は成立する？ 実家にお給料の半分以上を渡してる!? 想像以上の搾取に絶句【私の家族って変ですか？ Vol.25】 「後悔したくないから離婚して！」妻の決意に夫が何も言えなくなった訳は＜「いいパパ」の裏の顔 9話＞【非常識な人たち まんが】