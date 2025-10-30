【日本シリーズ】３試合連続アーチのソフトバンク・山川がＭＶＰ！ 報知式貢献ポイント最終結果
◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）
ソフトバンクが逆転勝ちで５年ぶりの日本シリーズを制覇した。３試合連続アーチのシリーズタイ記録をマークした山川が貢献ポイントでも９・４５で断然トップで予想通りＭＶＰを受賞した。５戦すべてタイムリーを放った阪神・佐藤輝だったが、うち４試合が負け試合もあって得点が伸びなかったのが悔やまれた。同点２ランの柳田、決勝アーチと美技の野村がこの日の活躍で一気に上位に顔を出した。
１位＝山川（ソ）計９・４５＜１＞０・０５＜２＞４・３０＜３＞２・３０＜４＞２・５０＜５＞０・３０
２位＝柳田（ソ）計６・５０＜１＞０・４０＜２＞１・１０＜３＞０・９０＜４＞０・７０＜５＞３・４０
３位＝佐藤輝（神）計５・４０＜１＞１・８０＜２＞０・８０＜３＞１・１５＜４＞０・８５＜５＞０・８０
４位＝野村（ソ）計４・９０＜１＞０＜２＞０＜３＞０＜４＞０・８０＜５＞４・１０
５位＝柳町（ソ）計４・８０＜１＞０＜２＞１・２０＜３＞２・４０＜４＞０・６０＜５＞０・６０
６位＝杉山（ソ）計３・９０＜１＞０・１０＜２＞不出場＜３＞１・００＜４＞１・２０＜５＞１・６０
７位＝大津（ソ）計３・８０＜１＞不出場＜２＞不出場＜３＞不出場＜４＞３・８０＜５＞不出場
※＜＞内数字は各試合ごとのポイント。
【報知式貢献ポイントとは】 スポーツ報知で１９７０年から続く日本シリーズの名物企画です。打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化します。
以下、勝利チームのポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）
◇単 打 ０・２（０・１）
◇二塁打 ０・４（０・２）
◇先制ソロ ２・４（１・２）
◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）
◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）