◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）

ソフトバンクが逆転勝ちで５年ぶりの日本シリーズを制覇した。３試合連続アーチのシリーズタイ記録をマークした山川が貢献ポイントでも９・４５で断然トップで予想通りＭＶＰを受賞した。５戦すべてタイムリーを放った阪神・佐藤輝だったが、うち４試合が負け試合もあって得点が伸びなかったのが悔やまれた。同点２ランの柳田、決勝アーチと美技の野村がこの日の活躍で一気に上位に顔を出した。

１位＝山川（ソ）計９・４５＜１＞０・０５＜２＞４・３０＜３＞２・３０＜４＞２・５０＜５＞０・３０

２位＝柳田（ソ）計６・５０＜１＞０・４０＜２＞１・１０＜３＞０・９０＜４＞０・７０＜５＞３・４０

３位＝佐藤輝（神）計５・４０＜１＞１・８０＜２＞０・８０＜３＞１・１５＜４＞０・８５＜５＞０・８０

４位＝野村（ソ）計４・９０＜１＞０＜２＞０＜３＞０＜４＞０・８０＜５＞４・１０

５位＝柳町（ソ）計４・８０＜１＞０＜２＞１・２０＜３＞２・４０＜４＞０・６０＜５＞０・６０

６位＝杉山（ソ）計３・９０＜１＞０・１０＜２＞不出場＜３＞１・００＜４＞１・２０＜５＞１・６０

７位＝大津（ソ）計３・８０＜１＞不出場＜２＞不出場＜３＞不出場＜４＞３・８０＜５＞不出場

※＜＞内数字は各試合ごとのポイント。

【報知式貢献ポイントとは】 スポーツ報知で１９７０年から続く日本シリーズの名物企画です。打者の出塁、進塁面での働き、殊勲打や好機での凡退、投手の投球回、投球内容、守備の巧拙などを細かく採点して、さらに勝ち試合２、負け試合１の比率で換算、数値化します。

以下、勝利チームのポイント例（カッコ内点数は敗戦チームのポイント）

◇単 打 ０・２（０・１）

◇二塁打 ０・４（０・２）

◇先制ソロ ２・４（１・２）

◇勝利投手 ６回２失点なら３（投球回や失点で増減あり）

◇セーブ １前後（点差や場面など状況により増減あり）