◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３＝延長１１回＝ソフトバンク（３０日・甲子園）

阪神が痛恨の逆転負けで、２０２３年以来、２年ぶり３度目の日本一を逃した。

テレビ朝日系で元ソフトバンクの川崎宗則氏、中日・松山晋也投手と解説を務めた阪神前監督の岡田彰布氏は抑えの松本裕樹投手の前に阪神が無得点に終わり、シリーズ敗退が決まると「う〜ん」、「う〜ん」と何度もうなった。実況アナウンサーは「川崎さんと松山さんは拍手。岡田彰布さんは腕を組んで見つめてらっしゃいます」と解説席の３人の様子をリポート。

涙を流しながらスタンドのファンの元に走る石井大智の姿に「最後でね。これだけ抑えてきたのにね」と、つぶやいた岡田さん。

「坂本（誠志郎）のリードもね。ＭＶＰは坂本やって俺、リードがすごくいいって言ったんだけど…。去年の話を何回も言うんだけど、去年の９月、（ＤｅＮＡの）牧と宮崎にアウトコースのボールを右中間に打たれてクライマックスに負けた。その反省で今シーズンは坂本はものすごいインコースに投げてね。何回もずっと言ってたんだけど、最後にアウトコースのボールを２本、ホームラン打たれたね」と続けると「これは俺はね。ものすごく嫌な感じがする。最後にね。せっかくね。ペナントレース、いい感じだったのにね。この負けはちょっと、これはなんかこうね。負け方がちょっと悪いよね。一つ勝って４つ負けてればね」と話していた。