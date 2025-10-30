2025年11月2日（日）、築43年の古民家を再生した複合施設『リノベスランド花レ』にて、食とインテリアのイベント『tokoro. marche（トコロマルシェ）』が開催されます。

『tokoro. marche』は、遊び心あふれる若手の作り手と暮らしのデザインをつなぐイベント。クラフトビール、スパイスカレー、前菜のペアリング、焼き菓子、コーヒーなど、日々の暮らしに“小さな豊かさ”を届けてくれます。

開催場所は、昭和57年築の平屋住宅をリノベーションした『リノベスランド花レ』。『リノベ札幌』が手がけた“まちと暮らしをつなぐ場所”として誕生した複合施設です。

インテリアショップ『tokoro.』、おむすびと豚汁の飲食店『daria.』に加え、 暮らしやデザインをテーマにしたイベントが定期的に開催され、 地域の方々とのつながりを育む場としても活動しています。

『tokoro. marche』の出店ラインアップは、『リノベ札幌』が運営するインテリアショップ『tokoro.』や、

札幌市南区藤野のブルワリー『permanent brewing』によるクラフトビール3種。

『月とらくだ』のスパイスの奥に酸味と旨味が広がる“おつまみカレー”や、

素朴でどこか懐かしい味わいのクッキーや焼き菓子が人気の『マリコ菓子舗』。

ほかにも、非日常なおばんざいプレートや、札幌・東区の『taai』と開発された『tokoro.』オリジナルブレンドのコーヒーなども登場します！

詳細情報

tokoro. marche（トコロマルシェ）

開催日時：2025年11月2日（日）11:00～18:00

開催場所：北海道札幌市西区八軒5条東4丁目1-19「リノベスランド花レ」

入場料：無料

北海道Likers編集部のひとこと

4本の大きな桜に囲まれ、薪ストーブが灯る居心地のよい空間で、“食とインテリアを楽しむ1日”をテーマにしたイベントが開催されます！

クラフトビールやコーヒーの香り、カレーのスパイス、器のぬくもり。遊び心あふれる若手のつくり手たちが集結。

暮らしの風景を五感で楽しめる特別な一日になりそうですね◎

