¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¡×5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬9ÅÙ¡¢Ãè¤òÉñ¤¦
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3-2ºå¿À(30Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
±äÄ¹11²ó¤ËµÚ¤ÖÂè5Àï¤òÀ©¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢9ÅÙÃè¤òÉñ¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°1°Ì¤Îºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5»î¹ç¤È¤âÂ©¤òÈ´¤¯²Ë¤¬¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢²æ¡¹¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö1Ç¯´Ö¡¢°ì·³¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¹¸¤¬º£²ó¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤âÈà¤ÎÊ¬¤â¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢4·³¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÆüËÜ°ì¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Àï¤¤È´¤¤¤¿Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²þ¤á¤ÆÆüËÜ°ì¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºòÇ¯¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤Æ154»î¹çÀï¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Û¤Û¤¨¤ß¤Þ¤·¤¿¡£