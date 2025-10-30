Photo：富沢ビル

大人気の山崎実業のtowerシリーズから出ている「ウォール角度調節ドライヤーホルダー」（税込2,530円）。

石膏ボードピンで壁に取りつけられ、ホルダー部分の角度調節ができるので、どんなドライヤーでもフィットする優れものです。また、towerシリーズらしいシンプルながら清潔感のある佇まいも魅力。

一番の魅力は単なる“ドライヤー置き”ではなくて、可動式アームでハンズフリーで使えるという点。使用感はどうでしょうか。

我が家はTower依存度強め

Photo：富沢ビル

自宅のキッチンでは定番商品「ポリ袋エコホルダー」に、バスルームでは「マグネットバスルームラック」など、towerシリーズにお世話になってます。

そもそもドライヤーホルダーって、洗面台周りの整頓には必須ですが、そんなに目立つアイテムでもないので適当に選びがち。マグネットで洗濯機などに取りつけるタイプや、フックで洗面台の収納扉部分に引っ掛けるタイプなどがありますが、この商品はピンで壁に取り付けるタイプ。

自分で好きなところに設置できる点がほかのタイプにはないメリット。またtowerだからこそのミニマムな存在感がいいです。ただ、使い勝手や見た目の良さもあって値段は2,530円とこのジャンルのアイテムとしてはちょっと割高な感じ。

ピンで取りつけてしっかりと固定

Photo：富沢ビル

早速開封して、壁に取りつけます。

まずは場所決めが大事。ハンズフリーで使えるようにもしたいので、うまく髪に当たりそうな位置にセットします。

場所を決めたらホルダーをはめるベースをピンで刺していきます。付属されていた「取り付けベース取り付けガイド」をマスキングテープで壁に貼って、ベースの位置を固定。「コインでピンを押す」と説明書に書いてあるので10円玉を持ってきてその通りにしました。けっこう簡単です。

上下2箇所のベースで、計12本のピンを刺したら完了。ガイドを取り外してホルダーをはめます。少し力を入れても手応えがあってガッチリ固定。動く気配もなく、盤石そう。

ハンズフリーの実力やいかに

Photo：富沢ビル

設置完了！ 作業時間は大体30分くらいでした。ピンを刺す作業は最初こそ気を遣いますが、慣れてしまえば簡単。

寸法は、横8cm、縦14cm、ホルダー部分は壁から13cm。

さて、実際にハンズフリーで使ってみるとどうか…？ わかったのは、結局髪のいろいろな場所に当てるためには、自分で頭を細かく動かす必要があるということ。まあよく考えてみると当然です。感じ方に個人差はあると思いますが、自分の手でドライヤーを持てばいいのに何やってるんだろうと滑稽な気持ちになりました。

でも例えばスマホを見たり、メイクをしたり、子どもやペットの世話をしたりなどの目的があれば、ハンズフリーで使うメリットはあると思います。

それに、ホルダーとしての役割は万全に果たしてくれそう。デザインも目論見通り、ミニマルでありながらドライヤーをかける部分の流線型がデザイン的にも美しく、いい空気感。まるで前からそこにあったような馴染み方は、さすがtowerといったところ。

ハンズフリーはともかく、壁に取りつけるドライヤーホルダーならかなり良い選択肢ではないでしょうか。

Source: 山崎実業