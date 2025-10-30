人生を変えたい23歳男子大学生が、男を磨くためのリアリティショーに出演。しかし、コーチ陣から「立場をわきまえろ」と一喝される場面があった。

【映像】「立場をわきまえろ、お前」コーチたちに一喝される23歳大学生

10月30日、「人生どん底」の男たちが10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #1』（ABEMA）が放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージ。初回は、応募者数400人のうち書類選考を通過した100人の中から、5人のメンバーを決定するオーディションの様子が公開された。

ジョージは広場に揃った候補生を前に、「ふざけてるヤツ帰っていいよ。口だけのヤツは全員消すつもり。本当に出たいなら行動で示せ」と檄を飛ばし、“穴掘り”オーディションの内容を明かした。一見無意味に見える行為をさせ、「人生って理不尽なことだらけ。自分の頭に飛び交う余計な思考を溶かして掘れるかどうか。本当に欲しいものは、男は獲りに行く」という姿勢を見るのが目的だという。

コーチが気になった“掘り様”の候補生は、面談に進むことができる。試練が始まってわずか10分。疲労の色を見せた1人の候補生が「なんでずっと笑って見てんだよ！」と反抗的な言葉を口にし、コーチ陣の目に止まる。

ロックスターとして歴史に名を残したいという“イキリ夢追い人”、23歳大学生の田村シュンス。参加理由を問われると、「人生がつまんないからです！死んだように生きてる自分が嫌なんで。別にガタイ良くなりたいわけじゃない、心です」と訴える。

しかし、コーチ陣の1人、筋トレ・フィットネス系YouTuberのボバトレは、厳しい言葉を放った。「お前本気で人生変えたいんでしょ？これが本気なの？」。田村が「はい」と言い切ると、ボバトレは「じゃあ帰れよ」と突き放した。

「なんで掘んなきゃなんないんすか！？やり方それぞれあるでしょ！」とまくしたてる田村だが、今度はコーチのスーツ兄弟・ケニーが割って入る。「おい待て、俺らが『喋っていい』って言ったら喋って。立場をわきまえろ、お前。やらないんだったら帰れよ」と一喝し、田村は穴掘りに戻っていった。

そうしたやりとりに、ジョージは意外にも笑顔を見せ、「いいね。度胸ありますよね」と評価していた。（ABEMA『男磨きハウス』より）