最近の【ダイソー】レベルたっっかい！ 週7で使いたい♡「ショルダーバッグ」

デイリーバッグは、シンプルな合わせやすいデザインで使いやすさも備わっていれば、ヘビロテ間違いなしかも。しかもプチプラとあれば、ぜひともチェックしておきたいところです。そこで今回は【ダイソー】から、ハイクオリティなショルダーバッグをご紹介。軽く肩への負担もかかりにくそうです。

シンプルで頼れるショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

フラップ付きの軽量「ショルダーバッグ」。シンプルなデザインであらゆる服装になじみやすく、通勤にもお出かけにもヘビロテできそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、サイズは「A4より少し小ぶり」とのことで、財布やスマホなど必要最低限の荷物は収まりそうです。

大人っぽく持てるキルティング素材

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\550（税込）

立体感のあるキルティング素材を使用した「ショルダーバッグ」。外ポケットのドロストがアクセントになり、カジュアルすぎず程よくおしゃれな雰囲気をプラスできそう。甘すぎずセンスの良いグレイッシュなブルーも魅力的。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「A4サイズが余裕で入る」とのことで、荷物が多い日にも活躍が期待できます。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M