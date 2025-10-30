M！LK吉田仁人ら続投 『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』26年上演決定
『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイ第2弾舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』が、2026年1月・2月に東京・大阪にて上演されることが決定。吉田仁人（M！LK）、武藤潤（原因は自分にある。）、川上千尋（NMB48）が続投するほか、鈴木曉（WATWING）らが新たに出演する。キャスト＆スタッフコメントのほか、メインビジュアル、スポット動画も到着した。
【写真】M！LK吉田仁人、ゲンジブ武藤潤、NMB48川上千尋らが続投！ 新キャストも！ 『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』キャスト陣
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』は『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイとして2024年に第1弾として上演し、演技×殺陣×再現度が好評を博した。このたび、新たなキャストを迎えて待望の第2弾として再び幕を開ける。
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争』は、スクウェア・エニックス（旧スクウェア）によって開発・販売されているRPGシリーズ『FINAL FANTASY』の人気タイトルの一つで、累計ダウンロード数は2800万を超える（※2025年8月時点）。シリーズ全体では世界累計2億400万本以上の出荷・ダウンロードを記録するなど、世界中で愛され続けている。
物語の舞台は、列強に囲まれた小国リオニスは“翼ある者”に授けられた“指輪”の力“ビジョン”―すなわち具現化された想いを使役し戦わせることのできる力で独立国として、他国からの侵略を防いでいた。フェネス王・ムラガを討ち果たしたリオニスの王・モント。しかし、その戦いの果てに崩壊したリオニス城の地下から現れたのは世界の理を揺るがす巨大なクリスタル“光の繭”だった。その輝きに導かれるように、アードラ大陸に渦巻く思惑。それぞれの信念と愛が交錯し、戦火は拡がる。アードラ大陸は再び混沌の時代へと突き進んでいく。
脚本・演出は、前作に引き続き『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』等の舞台を手掛けてきた松多壱岱（ILCA）が手がける。
主演は、リオニスの第二部隊“蒼穹”を率いる双子の兄モント・リオニス役として、ボーカルダンスユニット・M！LKでリーダーである吉田仁人が務める。争いを好まず共存を願うモントの優しさと、愛する者を守るための強さを体現する。リオニスの第一部隊“勇壮”を率いる双子の弟シュテル・リオニス役にはダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」に所属する武藤潤。前作では父に認められたい一心で戦場に出て、やがて父エルデに対して不信感を募らせていく複雑な役どころを演じた。本作ではさらに深みを増したシュテルを演じる。
ホルン王国の女王マシュリー・ホルン役には、NMB48の4期生として活躍し、2025年12月でNMB48を卒業する川上千尋。本舞台が、卒業後の新たな一歩となる。吉田と武藤と川上は前作からの続投出演となる。
本作から登場する新たなキャストとして、ルティアル・オウィス役にアイドルグループ・私立恵比寿中学の桜木心菜、オベロン・ハインドラ役に男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの雨宮翔、サーダリー・クルステア役にダンス＆ボーカルグループ・WATWINGの福澤希空、囁き役にガールズグループ・AMEFURASSHIの鈴木萌花の出演が決定した。
モントが率いる部隊“蒼穹”を率いる女騎士リリシュ役は赤井沙希、“蒼穹”の女槍術士ラマダ役は清井咲希も前作から続投出演する。ジェーダン・ランダル役にはダンス＆ボーカルグループ・WATWINGのメンバー鈴木曉。西の軍事大国ランダルの王として、正義や人情には興味がなく、自分がおもしろいと思うかがすべての判断基準という、本作のキーマンとなる豪快な戦士を演じる。
シムール役には安田桃太郎が、アボット役にはお笑い芸人としての活動の傍ら俳優としても活躍するあべこうじの出演が決定。さらに、前作から続投出演となるモントとシュテルの母である王妃ヘレナ・リオニス役の鈴木紗理奈、謎に包まれた存在ギルガメッシュ役には、合田雅吏の豪華出演者が決定した。
主演の吉田は「新しいキャストと前回から引き続きのキャストみんなでひとつのチームになり、初めて観る方や前回から引き続き観ていただける皆様に満足していただけるよう頑張ります」、鈴木は「素敵な共演者さん達と共演できるので色んな事を吸収してジェーダン・ランダルのように豪快な戦士になりステージを圧倒できるように頑張ります！」と意気込んでいる。
チケット先行発売は10月30日正午開始。一般発売は12月14日10時を予定している。
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』は、東京・サンシャイン劇場にて、2026年1月30日〜2月8日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて2月14〜16日上演。
キャスト、脚本・演出の松多壱岱（ILCA）、FFBE幻影戦争プロデューサー・渡辺励（スクウェア・エニックス）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉田仁人（M！LK）／モント・リオニス役
続編を上演させていただけることをとても嬉しく思います。プレッシャーもありますが、ワクワクしています。新しいキャストと前回から引き続きのキャストみんなでひとつのチームになり、初めて観る方や前回から引き続き観ていただける皆様に満足していただけるよう頑張ります。劇場でお待ちしています。
■武藤潤（原因は自分にある。）／シュテル・リオニス役
前作から続役ということで、またこの舞台にシュテルとして戻ってくることができて、本当に光栄に思います。今作では新たなキャラクターと出会いながら、この世界の王国同士で巻き起こる敵対、争いにどう関与していくのか、どんな運命がシュテルに待っているのかを、しっかり見届けることのできる舞台にできたらいいなと感じています。ぜひ、劇場でお楽しみください。
■川上千尋（NMB48）／マシュリー・ホルン役
『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』に出演させていただきます、川上千尋です。前作ではマシュリー・ホルン役として出演し、お芝居において初めての経験を数多くさせていただきました。今回、その続編に再び携われることをとても幸せに思います。そして、アイドルを卒業し新たな一歩を踏み出すタイミングで、このようにお芝居の場をいただけることに心から感謝しています。ご観劇くださる皆様に、胸に響く素敵な物語をお届けできるよう、精一杯精進いたします。
■桜木心菜（私立恵比寿中学）／ルティアル・オウィス役
普段は私立恵比寿中学として活動していますが、今回こうして再び舞台に挑戦できることをとても嬉しく思います！ 個人での舞台は2回目でまだまだ未熟だからこそ真剣に向き合い、『FINAL FANTASY』の世界を舞台で体現する一員としてこの作品に最後まで全力で挑みます。観に来てくださる皆様にまた観たい！と思ってもらえるように頑張ります！
■雨宮翔（GENIC）／オベロン・ハインドラ役
この度、『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』からオベロン・ハインドラ役として参加させていただきます。雨宮翔です！ 僕自身アクション未経験ということで少し不安もありましたが、名作の『FINAL FANTASY』シリーズに携われるチャンスと思い参加させていただくことになりました！！ 凄く繊細で正義感の強いオベロンを演じるのが今からとても楽しみです！ キャストの皆さんとこの作品を全身全霊でお届けしたいと思います！！
■福澤希空（WATWING）／サーダリー・クルステア役
『FFBE 幻影戦争 THE STAGE II』にサーダリー・クルステア役で出演させていただく福澤希空です！ この度、憧れの『FINAL FANTASY』の世界に立てることをとても嬉しく思います。物語の世界観を大切にして、楽しみながら精一杯演じ、観てくださる皆さんに夢と感動を届けられるよう頑張ります！ よろしくお願いします！！
■鈴木萌花（AMEFURASSHI）／囁き役
『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』の囁き役として出演させていただきます、AMEFURASSHI 鈴木萌花です。たくさんの方に愛されている作品に携われること、とても嬉しいです。自分にとって初めての経験が詰まっていたり、素敵な共演者の皆さんとご一緒させていただき、今からドキドキですが、、来てくださる皆さんに世界観を、ストーリーを楽しんでいただけるよう頑張ります！！
■赤井沙希／リリシュ役
大好きな『FFBE幻影戦争』の世界を再び舞台で生きられることに胸が高鳴っています。作品を愛する皆さんと同じ気持ちで、この世界に飛び込みたいです！ 一瞬一瞬を大切に、全力で挑みますのでぜひ劇場で一緒に楽しんでください！
■清井咲希／ラマダ役
ラマダ役の清井咲希です。前回に引き続き同じ役を演じられることを、とても嬉しく思います。新たなキャラクターの登場などもあり、前作よりさらにパワーアップした舞台をお届けできるよう努めてまいります。劇場で皆様にお会いできるのを楽しみにしております！
■鈴木曉（WATWING）／ジェーダン・ランダル役
みなさんこんにちは！WATWINGの鈴木曉です。今回、『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』に出演することが決まりとても楽しみです。そして今作から登場する、ジェーダン・ランダルを演じます。素敵な共演者さん達と共演できるので色んな事を吸収してジェーダン・ランダルのように豪快な戦士になりステージを圧倒できるように頑張ります！
■安田桃太郎／シムール役
シムール…その凄まじい剣技から王に気に入られ、客人として招かれた『大の酒好きのサムライ』更に調べてみると、シムールは『ハートを盗む』で敵に魅了を付与することができます。付与率が高く、Faithを97まで上げておけば高確率で魅了できます。ナルホド…剣技と酒好きに更なる磨きをかけ、心強いクリエイティブチームと共演者の皆様と一緒懸命稽古に励み、皆様のハートを盗める様に頑張ります。
■あべこうじ／アボット役
ハッピィクイエイターと勝手に名乗っているあべこうじです。ゲームの世界に初めて入るーーー！！ なんてハッピィなんでしょー！！ これまで経験したことのない役柄で、しかもイケメンwwwそれもまた新鮮で初めての世界。ただ浮かれすぎて世界観を壊してしまうんじゃないかと心配もあります。しかーし、せっかくの経験！！思いっきり楽しんで進化していきたいと思います。『FINAL FANTASY』の世界を皆様と一緒に楽しめることを心より嬉しくおもっております。見に来てくれた皆さん、ハッピィ確定ですwww
■鈴木紗理奈／ヘレナ・リオニス役
『FFBE幻影戦争 THE STAGE』続編決定再びあの美しく儚い世界を体感してもらえる時が来ました。日本を代表し世界中にファンを持つ『FFBE幻影戦争』。映像美と繊細な物語を受け継ぎ、生の演技でしか味わえない熱量と人間模様を描きます。家族の絆や仲間との友情のため命を懸けて戦う姿は必ず心を揺さぶるはずです。ヘレナ王妃、気合い満々ですゲームに続き舞台でも世界を目指します。
■合田雅吏／ギルガメッシュ役
日本だけでなく世界中の人々に愛され続ける『FINAL FANTASY』。その壮大な世界観と美しいビジュアルを舞台で表現できることは、大きな喜びであると同時に、偉大な作品を背負う責任も強く感じています。衣装や造形・メイク・ウィッグ・美術・映像・音響、照明―すべてが重なり合うことで生まれる“舞台ならではの力”を皆さんと一緒に楽しめる瞬間が待ち遠しいです。松多壱岱さんの脚本・演出のもと、『謎多きギルガメッシュ』を、期待に応えられるよう全身全霊で届けます。
■脚本・演出／松多壱岱（ILCA）
幾多の戦いを経て、新たな局面を迎える『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』。 前作から続く兄弟の宿命、そしてクリスタルを巡る謎が、舞台上でさらに壮大に描かれます。熱き人間ドラマと迫力のアクションを、ぜひ劇場で体感してください。
■FFBE幻影戦争プロデューサー／渡辺励（スクウェア・エニックス）
前回の舞台では素晴らしい作り手、役者の方により、最高の舞台に仕上げて頂きまして、弊社の幻影戦争チーム一同、劇場で大変感動させて頂きました。第2弾の舞台は前回と同様に、凄まじい技術と熱量とを持った方々に手掛けて頂いておりますので、今回も間違いなく最高の舞台に仕上げて頂けると確信しております。原作を大いに盛り上げてくれた新キャラクターも登場して、ますます盛り上がっていきますので、是非お楽しみください。
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』は『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイとして2024年に第1弾として上演し、演技×殺陣×再現度が好評を博した。このたび、新たなキャストを迎えて待望の第2弾として再び幕を開ける。
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争』は、スクウェア・エニックス（旧スクウェア）によって開発・販売されているRPGシリーズ『FINAL FANTASY』の人気タイトルの一つで、累計ダウンロード数は2800万を超える（※2025年8月時点）。シリーズ全体では世界累計2億400万本以上の出荷・ダウンロードを記録するなど、世界中で愛され続けている。
物語の舞台は、列強に囲まれた小国リオニスは“翼ある者”に授けられた“指輪”の力“ビジョン”―すなわち具現化された想いを使役し戦わせることのできる力で独立国として、他国からの侵略を防いでいた。フェネス王・ムラガを討ち果たしたリオニスの王・モント。しかし、その戦いの果てに崩壊したリオニス城の地下から現れたのは世界の理を揺るがす巨大なクリスタル“光の繭”だった。その輝きに導かれるように、アードラ大陸に渦巻く思惑。それぞれの信念と愛が交錯し、戦火は拡がる。アードラ大陸は再び混沌の時代へと突き進んでいく。
脚本・演出は、前作に引き続き『聖剣伝説3 TRIALS of MANA THE STAGE』等の舞台を手掛けてきた松多壱岱（ILCA）が手がける。
主演は、リオニスの第二部隊“蒼穹”を率いる双子の兄モント・リオニス役として、ボーカルダンスユニット・M！LKでリーダーである吉田仁人が務める。争いを好まず共存を願うモントの優しさと、愛する者を守るための強さを体現する。リオニスの第一部隊“勇壮”を率いる双子の弟シュテル・リオニス役にはダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」に所属する武藤潤。前作では父に認められたい一心で戦場に出て、やがて父エルデに対して不信感を募らせていく複雑な役どころを演じた。本作ではさらに深みを増したシュテルを演じる。
ホルン王国の女王マシュリー・ホルン役には、NMB48の4期生として活躍し、2025年12月でNMB48を卒業する川上千尋。本舞台が、卒業後の新たな一歩となる。吉田と武藤と川上は前作からの続投出演となる。
本作から登場する新たなキャストとして、ルティアル・オウィス役にアイドルグループ・私立恵比寿中学の桜木心菜、オベロン・ハインドラ役に男女7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの雨宮翔、サーダリー・クルステア役にダンス＆ボーカルグループ・WATWINGの福澤希空、囁き役にガールズグループ・AMEFURASSHIの鈴木萌花の出演が決定した。
モントが率いる部隊“蒼穹”を率いる女騎士リリシュ役は赤井沙希、“蒼穹”の女槍術士ラマダ役は清井咲希も前作から続投出演する。ジェーダン・ランダル役にはダンス＆ボーカルグループ・WATWINGのメンバー鈴木曉。西の軍事大国ランダルの王として、正義や人情には興味がなく、自分がおもしろいと思うかがすべての判断基準という、本作のキーマンとなる豪快な戦士を演じる。
シムール役には安田桃太郎が、アボット役にはお笑い芸人としての活動の傍ら俳優としても活躍するあべこうじの出演が決定。さらに、前作から続投出演となるモントとシュテルの母である王妃ヘレナ・リオニス役の鈴木紗理奈、謎に包まれた存在ギルガメッシュ役には、合田雅吏の豪華出演者が決定した。
主演の吉田は「新しいキャストと前回から引き続きのキャストみんなでひとつのチームになり、初めて観る方や前回から引き続き観ていただける皆様に満足していただけるよう頑張ります」、鈴木は「素敵な共演者さん達と共演できるので色んな事を吸収してジェーダン・ランダルのように豪快な戦士になりステージを圧倒できるように頑張ります！」と意気込んでいる。
チケット先行発売は10月30日正午開始。一般発売は12月14日10時を予定している。
『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』は、東京・サンシャイン劇場にて、2026年1月30日〜2月8日、大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティにて2月14〜16日上演。
キャスト、脚本・演出の松多壱岱（ILCA）、FFBE幻影戦争プロデューサー・渡辺励（スクウェア・エニックス）のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉田仁人（M！LK）／モント・リオニス役
続編を上演させていただけることをとても嬉しく思います。プレッシャーもありますが、ワクワクしています。新しいキャストと前回から引き続きのキャストみんなでひとつのチームになり、初めて観る方や前回から引き続き観ていただける皆様に満足していただけるよう頑張ります。劇場でお待ちしています。
■武藤潤（原因は自分にある。）／シュテル・リオニス役
前作から続役ということで、またこの舞台にシュテルとして戻ってくることができて、本当に光栄に思います。今作では新たなキャラクターと出会いながら、この世界の王国同士で巻き起こる敵対、争いにどう関与していくのか、どんな運命がシュテルに待っているのかを、しっかり見届けることのできる舞台にできたらいいなと感じています。ぜひ、劇場でお楽しみください。
■川上千尋（NMB48）／マシュリー・ホルン役
『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』に出演させていただきます、川上千尋です。前作ではマシュリー・ホルン役として出演し、お芝居において初めての経験を数多くさせていただきました。今回、その続編に再び携われることをとても幸せに思います。そして、アイドルを卒業し新たな一歩を踏み出すタイミングで、このようにお芝居の場をいただけることに心から感謝しています。ご観劇くださる皆様に、胸に響く素敵な物語をお届けできるよう、精一杯精進いたします。
■桜木心菜（私立恵比寿中学）／ルティアル・オウィス役
普段は私立恵比寿中学として活動していますが、今回こうして再び舞台に挑戦できることをとても嬉しく思います！ 個人での舞台は2回目でまだまだ未熟だからこそ真剣に向き合い、『FINAL FANTASY』の世界を舞台で体現する一員としてこの作品に最後まで全力で挑みます。観に来てくださる皆様にまた観たい！と思ってもらえるように頑張ります！
■雨宮翔（GENIC）／オベロン・ハインドラ役
この度、『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』からオベロン・ハインドラ役として参加させていただきます。雨宮翔です！ 僕自身アクション未経験ということで少し不安もありましたが、名作の『FINAL FANTASY』シリーズに携われるチャンスと思い参加させていただくことになりました！！ 凄く繊細で正義感の強いオベロンを演じるのが今からとても楽しみです！ キャストの皆さんとこの作品を全身全霊でお届けしたいと思います！！
■福澤希空（WATWING）／サーダリー・クルステア役
『FFBE 幻影戦争 THE STAGE II』にサーダリー・クルステア役で出演させていただく福澤希空です！ この度、憧れの『FINAL FANTASY』の世界に立てることをとても嬉しく思います。物語の世界観を大切にして、楽しみながら精一杯演じ、観てくださる皆さんに夢と感動を届けられるよう頑張ります！ よろしくお願いします！！
■鈴木萌花（AMEFURASSHI）／囁き役
『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』の囁き役として出演させていただきます、AMEFURASSHI 鈴木萌花です。たくさんの方に愛されている作品に携われること、とても嬉しいです。自分にとって初めての経験が詰まっていたり、素敵な共演者の皆さんとご一緒させていただき、今からドキドキですが、、来てくださる皆さんに世界観を、ストーリーを楽しんでいただけるよう頑張ります！！
■赤井沙希／リリシュ役
大好きな『FFBE幻影戦争』の世界を再び舞台で生きられることに胸が高鳴っています。作品を愛する皆さんと同じ気持ちで、この世界に飛び込みたいです！ 一瞬一瞬を大切に、全力で挑みますのでぜひ劇場で一緒に楽しんでください！
■清井咲希／ラマダ役
ラマダ役の清井咲希です。前回に引き続き同じ役を演じられることを、とても嬉しく思います。新たなキャラクターの登場などもあり、前作よりさらにパワーアップした舞台をお届けできるよう努めてまいります。劇場で皆様にお会いできるのを楽しみにしております！
■鈴木曉（WATWING）／ジェーダン・ランダル役
みなさんこんにちは！WATWINGの鈴木曉です。今回、『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』に出演することが決まりとても楽しみです。そして今作から登場する、ジェーダン・ランダルを演じます。素敵な共演者さん達と共演できるので色んな事を吸収してジェーダン・ランダルのように豪快な戦士になりステージを圧倒できるように頑張ります！
■安田桃太郎／シムール役
シムール…その凄まじい剣技から王に気に入られ、客人として招かれた『大の酒好きのサムライ』更に調べてみると、シムールは『ハートを盗む』で敵に魅了を付与することができます。付与率が高く、Faithを97まで上げておけば高確率で魅了できます。ナルホド…剣技と酒好きに更なる磨きをかけ、心強いクリエイティブチームと共演者の皆様と一緒懸命稽古に励み、皆様のハートを盗める様に頑張ります。
■あべこうじ／アボット役
ハッピィクイエイターと勝手に名乗っているあべこうじです。ゲームの世界に初めて入るーーー！！ なんてハッピィなんでしょー！！ これまで経験したことのない役柄で、しかもイケメンwwwそれもまた新鮮で初めての世界。ただ浮かれすぎて世界観を壊してしまうんじゃないかと心配もあります。しかーし、せっかくの経験！！思いっきり楽しんで進化していきたいと思います。『FINAL FANTASY』の世界を皆様と一緒に楽しめることを心より嬉しくおもっております。見に来てくれた皆さん、ハッピィ確定ですwww
■鈴木紗理奈／ヘレナ・リオニス役
『FFBE幻影戦争 THE STAGE』続編決定再びあの美しく儚い世界を体感してもらえる時が来ました。日本を代表し世界中にファンを持つ『FFBE幻影戦争』。映像美と繊細な物語を受け継ぎ、生の演技でしか味わえない熱量と人間模様を描きます。家族の絆や仲間との友情のため命を懸けて戦う姿は必ず心を揺さぶるはずです。ヘレナ王妃、気合い満々ですゲームに続き舞台でも世界を目指します。
■合田雅吏／ギルガメッシュ役
日本だけでなく世界中の人々に愛され続ける『FINAL FANTASY』。その壮大な世界観と美しいビジュアルを舞台で表現できることは、大きな喜びであると同時に、偉大な作品を背負う責任も強く感じています。衣装や造形・メイク・ウィッグ・美術・映像・音響、照明―すべてが重なり合うことで生まれる“舞台ならではの力”を皆さんと一緒に楽しめる瞬間が待ち遠しいです。松多壱岱さんの脚本・演出のもと、『謎多きギルガメッシュ』を、期待に応えられるよう全身全霊で届けます。
■脚本・演出／松多壱岱（ILCA）
幾多の戦いを経て、新たな局面を迎える『FFBE幻影戦争 THE STAGE II』。 前作から続く兄弟の宿命、そしてクリスタルを巡る謎が、舞台上でさらに壮大に描かれます。熱き人間ドラマと迫力のアクションを、ぜひ劇場で体感してください。
■FFBE幻影戦争プロデューサー／渡辺励（スクウェア・エニックス）
前回の舞台では素晴らしい作り手、役者の方により、最高の舞台に仕上げて頂きまして、弊社の幻影戦争チーム一同、劇場で大変感動させて頂きました。第2弾の舞台は前回と同様に、凄まじい技術と熱量とを持った方々に手掛けて頂いておりますので、今回も間違いなく最高の舞台に仕上げて頂けると確信しております。原作を大いに盛り上げてくれた新キャラクターも登場して、ますます盛り上がっていきますので、是非お楽しみください。