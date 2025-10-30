ËÌÀÆ»þÂå¤Î¹â°Ì¼ÔÊè¤òÈ¯¸«¡¡Ãæ¹ñ¡¦ºÑÆî»Ô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî10·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ»³Åì¾ÊºÑÆî»Ô¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤Ï¡¢Æ±»Ô¹â¿·¶è¤ÎÀ¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¤Î¹Í¸Å³ØÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢ËÌÀÆ»þÂå¡Ê6À¤µª¡Ë¤«¤éÀ¶Âå¤ÎÊè13´ð¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÑÆîÃÏ¶è¤ÎËÌÀÆ¤«¤éÀ¶Âå¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¡¢Ê¸²½¸òÎ®¡¢ÁòÀ©¤ÎÊÑÁ«¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡1·îÃæ½Ü¡Á3·îÃæ½Ü¤ËÌó500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÈ¯·¡¤·¡¢¸Þ¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤¿¡£Êè¤ÏËÌÀÆ»þÂå¤¬2´ð¡¢ÌÀÂå¤¬2´ð¡¢À¶Âå¤¬7´ð¤Ç¡¢ã¢¡Ê¤»¤ó¡Ë¼¼Êè¡Êã¢¡á¤ì¤ó¤¬¡Ë¤äÀÐ¼¼Êè¡¢ÅÚÆ¶Êè¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î2´ð¤ÏÇ¯Âå¤¬¤Þ¤ÀÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ÐÅÚ¤·¤¿¼§æ¥¡Ê¤¸¤«¤ó¡Ë¤äÆ«ÐÜ¡¢Æ¼¤Î¤«¤ó¤¶¤·¡¢Æ¼Á¬¤Ê¤É220ÅÀ¡ÊÁÈ¡ËÍ¾¤ê¤Î°äÊª¤Ï¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤ÈÉûÁòÉÊ¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÑÆî»Ô¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÀ¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯·¡µ¬ÌÏ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÂå¤ÎÉý¤¬¹¤¯¡¢°äÊª¤Î¼ïÎà¤âÂ¿ÍÍ¤À¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¤Ç¤âËÌÀÆ»þ´ü¤Î¹â°Ì¼ÔÊè¤ÏºÑÆîÃÏ¶è¤ÎËÌÀÆ¹Í¸Å³Ø¤Î»ñÎÁ¤ÎÉÔÂ¤òÊä¤¦À®²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢À¶Âå¤ÎÉ×ÉØ¹çÁòÊè¤äÌÀÂåÊè¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÌÀÀ¶»þÂåÊèÁò¤Î¸¦µæÂÎ·Ï¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÍûÐþ½©¡¢Ä¥ûÓ×Þ¡Ë