À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¡Ö£Í£³¹æÊè¡×¡ÊËÌÀÆ¡Ë½ÐÅÚ¤ÎÆ«ÐÜ¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî10·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ»³Åì¾ÊºÑÆî»Ô¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤Ï¡¢Æ±»Ô¹â¿·¶è¤ÎÀ¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¤Î¹Í¸Å³ØÈ¯·¡Ä´ºº¤Ç¡¢ËÌÀÆ»þÂå¡Ê6À¤µª¡Ë¤«¤éÀ¶Âå¤ÎÊè13´ð¤¬½ÐÅÚ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÑÆîÃÏ¶è¤ÎËÌÀÆ¤«¤éÀ¶Âå¤Î¼Ò²ñ¹½Â¤¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¡¢Ê¸²½¸òÎ®¡¢ÁòÀ©¤ÎÊÑÁ«¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê»ñÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¡1·îÃæ½Ü¡Á3·îÃæ½Ü¤ËÌó500Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤òÈ¯·¡¤·¡¢¸Þ¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÀß¤±¤¿¡£Êè¤ÏËÌÀÆ»þÂå¤¬2´ð¡¢ÌÀÂå¤¬2´ð¡¢À¶Âå¤¬7´ð¤Ç¡¢ã¢¡Ê¤»¤ó¡Ë¼¼Êè¡Êã¢¡á¤ì¤ó¤¬¡Ë¤äÀÐ¼¼Êè¡¢ÅÚÆ¶Êè¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¤Î2´ð¤ÏÇ¯Âå¤¬¤Þ¤ÀÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ÐÅÚ¤·¤¿¼§æ¥¡Ê¤¸¤«¤ó¡Ë¤äÆ«ÐÜ¡¢Æ¼¤Î¤«¤ó¤¶¤·¡¢Æ¼Á¬¤Ê¤É220ÅÀ¡ÊÁÈ¡ËÍ¾¤ê¤Î°äÊª¤Ï¡¢À¸³èÍÑÉÊ¤ÈÉûÁòÉÊ¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ºÑÆî»Ô¹Í¸Å¸¦µæ±¡¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÀ¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯·¡µ¬ÌÏ¤ÏÂç¤­¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÂå¤ÎÉý¤¬¹­¤¯¡¢°äÊª¤Î¼ïÎà¤âÂ¿ÍÍ¤À¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¤Ç¤âËÌÀÆ»þ´ü¤Î¹â°Ì¼ÔÊè¤ÏºÑÆîÃÏ¶è¤ÎËÌÀÆ¹Í¸Å³Ø¤Î»ñÎÁ¤ÎÉÔÂ­¤òÊä¤¦À®²Ì¤È¤Ê¤ê¡¢À¶Âå¤ÎÉ×ÉØ¹çÁòÊè¤äÌÀÂåÊè¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÌÀÀ¶»þÂåÊèÁò¤Î¸¦µæÂÎ·Ï¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Êµ­¼Ô/ÍûÐþ½©¡¢Ä¥ûÓ×Þ¡Ë

À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¤ÎÈ¯·¡¥¨¥ê¥¢¤ÈÊè¤ÎÊ¬ÉÛ¿Þ¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¡Ö£Í£´¹æÊè¡×¤ÈÊè»ï¤Î½ÐÅÚ¾õ¶·¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¡Ö£Í£³¹æÊè¡×¡ÊËÌÀÆ¡Ë¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¡Ö£Í£³¹æÊè¡×¡ÊËÌÀÆ¡Ë½ÐÅÚ¤ÎÊè»ï¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¡Ö£Í£³¹æÊè¡×¡ÊËÌÀÆ¡Ë¤ÎÆ«ÐÜ¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¡Ö£Í£´¹æÊè¡×¤ÈÊè»ï¤Î½ÐÅÚ¾õ¶·¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
À¾¾®ÎµÆ²ÊèÃÏ¡Ö£Í£³¹æÊè¡×¡ÊËÌÀÆ¡Ë½ÐÅÚ¤ÎÆ«ÐÜ¡£¡Ê£¹·î£²£µÆü»£±Æ¡¢ºÑÆî¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë