¥µ¥¦¥¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤«¤é13¤Î¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡¡¥´¡¼¥ëÎÌ»º¤â¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ò1¤Ä¤·¤«³Í¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¶ìÇº
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤â¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ëFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿ô¤À¡£
¤³¤³¤ÏËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï2023Ç¯¤Î¥¢¥é¥Ö¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î¤ß¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤Î¾Î¹æ¤â¼ê¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤ÎÊý¤Ï³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡¤Ç¸½ºß¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯²¿¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¹ç·×13¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ìÅÍß¤Ê¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£
كريستيانو رونالدو يحفز نفسه قبل تنفيذ الركلة الحرة pic.twitter.com/m6XuxPNBdc— الشرق رياضة (@AsharqSports) October 28, 2025