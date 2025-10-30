¹ñ²¦ÇÕ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥í¥Ê¥¦¥ÉÍÊ¤¹¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¤â¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ëFW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿ô¤À¡£

¤³¤³¤ÏËÜ¿Í¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï2023Ç¯¤Î¥¢¥é¥Ö¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î¤ß¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¡¢¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢No.1¤Î¾Î¹æ¤â¼ê¤Ë½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

29Æü¤Ë¤Ï¹ñÆâ¥«¥Ã¥×¤Î¥µ¥¦¥¸¹ñ²¦ÇÕ¡¦¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥¢¥ë¡¦¥¤¥Æ¥Ï¥É¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢1-2¤ÇÇÔËÌ¡£¤Þ¤¿1¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤¬²¿¤ä¤é½³¤ëÁ°¤ËÆâ¤Ê¤ë¼«Ê¬¤ØÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤ÎÊý¤Ï³«Ëë¤«¤é6Ï¢¾¡¤Ç¸½ºß¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯²¿¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤­¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¸Ä¿ÍÀ®ÀÓ¤ÏÊ¸¶ç¤Ê¤·¤À¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¹ç·×13¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ìÅÍß¤Ê¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¿ô¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡£