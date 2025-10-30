KAWAII LAB.の初となる衣装展『~ KAWAII LAB. 衣装展 ~ KAWAII CLOSET』が、2025年12月4日から26日の期間、全国5都市（渋谷、心斎橋、栄、博多、仙台）のhmv museum各館にて同時開催される。

本展では、各会場のテーマに合わせて、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの各グループのメンバー総勢29名が実際に着用した衣装を展示。5会場それぞれ異なる衣装が展示されており、メンバーの想いやエピソードが添えられた直筆メッセージ、着用時の写真や映像もあわせて楽しむことができる。そのほかにも、展示衣装のデザイン画や、KAWAII LAB.プロデューサー 木村ミサのコメントも展示。デザインに込められた想いや衣装が完成するまでの過程を知ることで、KAWAII LAB.の世界観を深く感じることができる。

また、フィルムカメラで撮影されたオフショットや、メンバーが自身のカメラロールから“2025年に撮ったかわいいもの”をテーマにセレクトした写真など、メンバーの日常が詰まった写真も展示される。さらにフォトブースも設置されるなど、KAWAII LAB.の世界に入り込む特別な撮影体験を楽しめるイベントに。各会場では、今回の衣装展限定のグッズコーナーも展開される。

入場チケットは11月7日18時よりFC先行で発売され、11月14日12時より一般販売が開始。入場時にはピクチャーチケットを4グループの中から選択可能だ。さらに、ノベルティとしてメンバーステッカー（全29種）が、選択したグループの中からランダム配布される。

（文＝リアルサウンド編集部）