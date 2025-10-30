¤Ò¤í¤æ¤»á¡ÖÀ¯¼£²È¤è¤êÌµ¿¦¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¦¿ÍÊª¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡ÖÀ¯¼£²È¤è¤êÌµ¿¦¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ë¡×¤È»×¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÇÀ¯Ä´²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸µ»²±¡µÄ°÷¡¦²»´îÂ¿½Ù»á¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¡ÖÍÄÃÕ±à¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬ÂçÎ®¹Ô¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆóÆü´Ö¤Î³ØµéÊÄº¿¡£ÊÀÂ©»Ò¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤»¤¬¤Þ¤ì¤Æ¸ø±à¤Ø¡£Âß¤·ÀÚ¤ê¾õÂÖ¤Î¸ø±à¤Ë¡¢ÀÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à»ù¤Î½¸ÃÄ¤ÈÀèÀ¸¤¬¡£¡Ø¤¢¤é¡¢¡û¡û¤¯¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡ª¡Ê¤³¤ó¤ÊÃë´Ö¤Ë¡Ë²¿¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù²»¡ØÍîÁª¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö²»´îÂ¿¤µ¤ó¤¬À¯¼£²È¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤è¤ê¡¢Ìµ¿¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£À¯¼£²È¤è¤êÌµ¿¦¤ÎÊý¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£