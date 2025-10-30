◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）

ソフトバンクが４勝１敗で５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。２点を追う８回に柳田悠岐が左翼ポール際へ同点２ラン。延長１１回に野村勇が右翼席へ勝ち越しソロ弾と、一発攻勢で白星をつかんだ。日本一決定後、選手たちの手で９度胴上げされた小久保裕紀監督はペナントレース、ＣＳそして日本シリーズを戦い抜いた選手たちに感謝の言葉をかけた。以下は一問一答。

―５年ぶりの日本一

「５試合とも息抜く暇がない、本当にいい試合ができたと思います。昨年我々が届かなかった日本一という目標を達成できて、とてもうれしいです」

―総力戦で戦った。選手たちの姿はどう映ったか

「１年間一軍に帯同した中村晃が日本シリーズに出場できないというなかで、選手たちも彼の分という思いで戦って。ユニホームも持ってきていますけど。今年に関しては四軍までのすべての選手、スタッフ、首脳陣の力がなければ日本一を達成できなかった、そういう年だったと思います」

―小久保監督はホークスの一員として、監督として日本一に輝いた。監督としての日本一はどんなものか

「昨年は悔しい思いをしたんでね。ただクライマックスシリーズファイナル、日本シリーズを入れて、１５４試合戦った選手たちに本当に感謝しています。たくましい選手たちに恵まれて本当に幸せです」

―応援を続けてくれたファンへ

「昨年のことばかり話してしまいますけど、そのくらいオフに『日本一』という言葉ばかりいただいたんでね。その目標を達成することができて、このオフはファンの皆様にいい報告ができるとホッとしています」