女優・伊藤沙莉（31）が30日放送のTBS系「櫻井・有吉 THE夜会」（後9・50）にゲスト出演。自宅の部屋の片付けをめぐり夫で演出家・劇作家の蓬莱竜太氏（49）に怒られたというエピソードを語った。

この日は「部屋を片付けたい人たちの夜会」とし、捨てない片付けプロ技や家事代行などが紹介された。

藤本美貴から「伊藤さんはどうですか？お家をこういうふうにしたいとか？」とイメージを聞かれた伊藤は「いっぱいあって。キレイにもしたいし、見せる収納もしたいんですよ。頭がまとまっていないまま部屋になっている」と明かした。

実際の自宅の一部分の写真が紹介され、伊藤は「音楽とアクセサリーと眼鏡とオルゴールの部屋」と説明。飾る収納でステキとの共演者の声に対し「（夫に）そこの棚の上以外は置いちゃダメって怒られて。あんまりいろんなところに置くからここが君の趣味のスペースって」と、蓬莱氏からくぎを刺されたことを明かした。

これに有吉弘行は「うちの犬と一緒。ぬいぐるみ、ここ！って」とツッコむと、伊藤は顔を覆いながら爆笑していた。