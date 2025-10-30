ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤¬²ù¤·ÎÞ¡¡È«À¤¼þ¤ä¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬µ¤¸¯¤¤¡¡º£µ¨53»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡Ý2ºå¿À(30Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤¬1¾¡4ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤ê¡¢²ù¤·ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤ò¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬µ¤¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤Þ¤Ç2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿ºå¿À¤Ç¤·¤¿¤¬8²ó¡¢ÀÐ°æÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È1¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Ê¡¼1ÎÝ¤«¤éÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£2¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤ÈÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬11²ó¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤ÓÇÔÀï¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆ¹¾å¤²¤ò¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤Ï³°Ìî¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤±þ±ç¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ÀÐ°æÅê¼ê¤Ï²ù¤·ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÐ°æÅê¼ê¤ØÈ«À¤¼þÅê¼ê¤ä¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨Åê¼ê¤é¤¬Êâ¤ß´ó¤êÇØÃæ¤ò¿¨¤ì¤ë¤Ê¤Éµ¤¸¯¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ°æÅê¼ê¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó53»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨0.17¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£