¥Þ¥óU¤ÎL¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¢Ìó9¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Á¡¼¥àÎý½¬Éüµ¢¡ª¡¡¼ÂÀïÉüµ¢¤ØºÇ½ªÃÊ³¬
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï30Æü¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½DF¥ê¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎL¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï2022Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥é¥ÖÄÌ»»91»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤«¤é¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÉé½ý¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤Çº¸¤Ò¤¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¤·¡¢Ìó9¥«·î´Ö¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£·îÃæ½Ü¤ËL¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÉüµ¢¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï30Æü¡¢Æ±Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½ÅÍ×¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ÏL¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¸µµ¤¤À¡£¥Ò¥¶¤Î²óÉü¶ñ¹ç¤â½çÄ´¤À¤¬¡¢ÌÀ³Î¤ÊÉüµ¢Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿µ½Å¤ËÉüµ¢¤Î»þ´ü¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¹çÎ®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¥ê¥Á¥ã¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼¡Âè¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
