¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦¼Ô¡¦ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¤¬£Ë£Ï¡½£Ä²¦¼Ô¡¦¾åÌîÍ¦´õ¤ò¸ø³«½è·º¡Ö¤¦¡Á¤¨¤Î¤¯¤ó¡¢Í·¤Ó¤Þ¤·¤ç¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£Ë£Ï¡½£Äµé²¦¼Ô¤Î¾åÌîÍ¦´õ¡Ê£³£°¡Ë¤òÄ´°õ¼°¤Ç¸ø³«½è·º¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Î¤ë¤Ï¾åÌî¤È¸ß¤¤¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤¿¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££³£°Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«Ä´°õ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤È£Ä£Ä£Ô¤ÎºÇ¹âÊö¡¢£Ë£Ï¡½£Ä¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£¤³¤ì¤¬½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤Æ·ãÆÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¾åÌî¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¡Ø£±²ó¾¡¤Ã¤Æ¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¶½Ì£¤ï¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÁ°¤é¤ÎÃæ¤Ç£±²ó¤Ê¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ²¶¤Ï£±²óÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤¬·ù¤Ã¤Æ¸À¤ª¤¦¤¬²¿¤·¤è¤¦¤¬²¿²ó¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤é¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â½ªÎ»¤·¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤¯²ñ¸«¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·²ñ¸«¾ì¤«¤éÂà¾ì¤¹¤ë¾åÌî¤ò¤ß¤Î¤ë¤¬¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤ÇµÞ½±¡£»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿º£ÎÓµ×Ìï£Ç£Í¡¢¾¾°æ¹¬Â§¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¤â²¥ÂÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¹â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ß¤Î¤ë¤Ï¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤¿º¸Â¤òÍÞ¤¨¤ë¾åÌî¤ò¸«²¼¤í¤¹¤È¡Ö¤¦¡Á¤¨¤Î¤¯¤ó¡¢Í·¤Ó¤Þ¤·¤ç¡×¤È¶¸µ¤Åª¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¹µ¼¼¤Ø¤Èµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¶§¹Ô¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£