TWICEの公式キャラクター『TWICE LOVELYS』の初となる絵本の発売が決定。出版の経緯を担当者に聞きました。

『TWICE LOVELYS』は2018年9月に発売されたTWICE JAPAN 1st ALBUM『BDZ』で登場する、9人9色の魅力が存分に詰まった、かわいい守護神 。今回発売される『ラブリーフルーツをさがして』は、“力をあわせてふしぎなくだもの＝ラブリーフルーツを探す冒険の旅”が描かれた物語となっています。

■「いろいろな形でONCEとつながれたら」出版に至った経緯

担当者に出版の経緯を聞いたところ、「TWICEはこれまで本当に多くのONCE（ファン）の皆さんに支えられてきました。私たちはいつも音楽やパフォーマンスを通してONCEに楽しんでもらいたいと思っていますが、もっといろいろな形でONCEとつながれたらいいなという気持ちがありました。公式キャラクターTWICE LOVELYSの絵本は、そんな思いから生まれています。長く応援してくださっているONCEの皆さんにも、まだTWICEを知らない方にも、少しでも笑顔やときめきを届けられたら嬉しいと思っております」と回答。

今回の発表にSNSでは「予想できない」や「まさかの絵本」など、驚いている声が見られました。

絵本『ラブリーフルーツをさがして』（KADOKAWA刊）は10月28日より予約が開始されていて、12月17日に発売されるということです。