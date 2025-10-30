３０日のフジテレビ「ミュージックジェネレーション」では、泣ける名曲が特集された。

話題となったのが、中森明菜の「難破船」。「加藤登紀子が２０歳のときの失恋を元に発表した楽曲 当時２２歳の中森明菜をテレビで観て 楽曲を譲ると決めた」と説明され、加藤の目の前で歌唱した「伝説のパフォーマンス」が流された。

舞台は、１９８８年１月の「夜のヒットスタジオ ＤＥＬＵＸＥ」。中森は薄紫色の和装姿で、巨大な時計を思わせる特殊なステージのセンターに立ち、マイクを持つ。

儚げな雰囲気と当時２２歳の美貌にさまぁ〜ずらスタジオの出演者たちは「綺麗…」「入ってますね、これ」と感嘆。ＶＴＲでは中森が愛の破綻と深い悲しみを歌い、その様子を加藤が全神経で聞き入るかのような表情で見守った。

間奏に入ると中森の目には涙…。大粒の涙を流しながら、湧き出る感情に自ら驚くように歌いきり、強い眼差しをカメラに向ける。聞き入った加藤もどこか涙をこらえるように天を見上げた。

まるで映画のワンシーンかのような幻想的でエモーショナルな映像に、時を超えてネットも騒然。Ｘでは「加藤登紀子さんの前で歌う中森明菜ちゃんの難破船ヤバすぎ」「中森明菜ちゃんの難破船はさ、真似しようとするよね。テレビで観ると１００％やってみたくなるよね」「“難破船”凄すぎ！！震えた！！」「泣いた」「難破船、無双」「冒頭Ｍでガッツポーズ後に中森明菜様の涙を流しながらの難破船で心が痛む」「泣ける名曲に中森明菜さんの難破船が入ってた」「姫が歌う難破船 色んな思いを込めて歌ってたんだろうなぁ」などの声が並んだ。