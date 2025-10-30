チロルチョコ×甘栗むいちゃいましたの夢コラボ♡限定フレーバーが登場！

秋の訪れを感じるこの季節に、チロルチョコとクラシエが“夢のコラボレーション”を実現！「チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉」が、11月6日（木）より全国のセブン‐イレブンで順次発売されます。やさしい甘栗の風味と、チロルチョコならではのほっこり甘さが一口に詰まったこのコラボは、甘いもの好きにはたまらない限定フレーバーです♡

チロルチョコ×甘栗むいちゃいましたの特別コラボ

相互コラボとして同日、クラシエからも「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」が登場！25年以上愛され続けるロングセラー同士が手を組んだ、秋にぴったりの特別なスイーツです。

チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉は、甘栗風味のチョコ生地の中にペーストとあんを閉じ込め、本格的な甘栗のやさしい甘みとほくほく食感を再現。

見た目もかわいらしく、栗そっくりのデザインが遊び心をくすぐります♪

銀座コージーコーナーの芋スイーツ♡おうちで楽しむ「Let’s芋ホリデイ」登場！

発売日・価格・取扱店舗をチェック

「チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉」は、2025年11月6日（木）より全国のセブン‐イレブンで順次発売。

1袋（6個入り）162円（税込参考価格）で登場します。個包装デザインはランダム封入となっており、どの柄が出るかはお楽しみ♡

※一部店舗では取り扱いのない場合があります。また、商品がなくなり次第終了となります。

クラシエからも“相互コラボ”商品が発売！

クラシエからは、「きなこもち風味の甘栗むいちゃいました」（30g／2025年11月6日順次発売）が登場。

チロルチョコの人気フレーバー“きなこもち”をイメージし、香ばしいきなこ風味と栗のやさしい甘さを同時に楽しめる新感覚スイーツです。

特選A級有機栽培栗を国内でレトルト加工し、1袋あたり55kcal・脂質0.4g・食物繊維1.7gと体にもうれしい仕様♪秋のティータイムのおともにぴったりです。

コラボ記念キャンペーンも開催中♪

発売を記念して、SNS（X）ではコラボ商品が当たるキャンペーンを開催。

2つのアカウント（@amaguri_kracie・@TIROL_jp）をフォローし、対象投稿をリポストするだけで、抽選で各10名にコラボ商品と元になった商品が当たります。

応募期間は2025年10月30日（木）～11月6日（木）23:59まで。秋のスイーツタイムがもっと楽しくなるチャンスをお見逃しなく！

秋の味覚を“ひとくちスイーツ”で♡

チロルチョコ〈甘栗むいちゃいました〉は、秋の味覚“栗”をチロルならではの遊び心で包み込んだ限定フレーバー。

見た目もかわいく、食べるたびにほっと心が和む逸品です。クラシエとの相互コラボで、甘栗もチョコもどちらも楽しめるこの秋だけの味わいを、ぜひ手に取ってみてくださいね♪