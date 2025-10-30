¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¡¡ÌøÅÄÍª´ô¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¡¡±äÄ¹11²ó¤ËÌîÂ¼Í¦¤¬·àÅª¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢µÕÅ¾¤Ç±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ4Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ï2²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ë148¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òº¸Á°Å¬»þÂÇ¤È¤µ¤ì1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Î´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿Åêµå¤Ë½é²ó¤«¤é¶ì¤·¤ß¡¢4²ó¤Þ¤Ç¤Ï1¿Í¤ÈÁö¼Ô¤â½Ð¤»¤º´°Á´Åêµå¤òµö¤·¤¿¡£5²ó¤Ë2»à¤«¤éÌîÂ¼Í¦¤¬¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÍ··â¶¯½±¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤¬Â³¤±¤ºÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î5²ó¡¢Í¸¶¤¬2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÂÇÀÊ¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÍ¸¶¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»2ÈÖ¼ê¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ø¤Î·ÑÅê¤òÁªÂò¡£¤À¤¬
¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¡½2¤«¤é¤Î7µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤ÎÄ¾µå¤òº´Æ£¤ËÃæÁ°¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤µ¤ì¡¢¥·¥ê¡¼¥º¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë5»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÏÂçÃÝ¤Ë6²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òµö¤¹¤È¡¢7²ó¤â2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂåÂÇ¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ìÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â2ÅÀ¤òÄÉ¤¦8²ó¤Ë1»à°ìÎÝ¤ÇÌøÅÄÍª´ô¤¬ÀÐ°æÂçÃÒ¤«¤éº¸ÍãÀÊ¤ØÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÊü¤Á½ªÈ×¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤º»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ØÆÍÆþ¡£±äÄ¹11²ó¤ËÀèÆ¬¤ÎÌîÂ¼Í¦¤¬±¦ÍãÀÊ¤¨¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ï¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤4Ï¢¾¡¤Ç5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£