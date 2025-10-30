4·î¡¢º¸É¨ð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÁªÂò¤·¤¿¥×¥ì¡¼·ÑÂ³¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç·è¾¡¥½¥í¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤¬¡Ö¿Ä¡×¤ò¤Ä¤«¤ó¤À1Ç¯¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè5Àï¡¡ºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÆüËÜ°ì¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤¬Èá´ê¤Î½Ö´Ö¤ò¤°¤Ã¤È¤¿¤°¤ê´ó¤»¤ë°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£±äÄ¹11²ó¡£±¦±Û¤¨¤Î1¹æ¥½¥í¤ÇÂç¤¤¯¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢¤â¤Ã¤È¤âÈôÌö¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ëÌîÂ¼¤é¤·¤¤°ì¿¶¤ê¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤â¹×¸¥¤·Â³¤±¤¿¡£º£µÜ·òÂÀ¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÍ··â¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿Âè4Àï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¡£º¸ÍãÊý¸þ¤Ø¤Î¿¼¤¤¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤òÇØÁö¤·¤Ê¤¬¤éÌÔÄÉ¡£ºÇ¸å¤Ï¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¤Çºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤áÂ©¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢6²ó¤Ë¤ÏÂç»³ÍªÊå¤Î¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò²£¤ÃÈô¤Ó¤ÇÊáµå¡£Âè5Àï¤â¹¥¼é¤òÈäÏª¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤òÁê¼ê¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼Ï¢È¯¤Ï¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÌîÂ¼¤Î¿¿¹üÄº¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï½¼¼Â¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Ä¾Á°¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤±¤¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡4·î¤ÎÂçºå±óÀ¬¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¼éÈ÷Îý½¬Ãæ¡¢ÂÇµå¤Ë¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢É¨¤¬¥Ð¥³¤Ã¤ÈÄÀ¤à´¶³Ð¤È¤È¤â¤Ë·ãÄË¤¬Áö¤Ã¤¿¡£º¸É¨¤ÎÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡Ë¤òÉôÊ¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼¡¤ÎÆü¤âÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿²ÊÖ¤ê¤¹¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¼ê½Ñ¤È¤Ê¤ì¤ÐÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ÏÉ¬»ê¤È¤Ê¤ëÂç¤±¤¬¡£³«ËëÄ¾¸å¤Ëº£µ¨ÀäË¾¤â¤Á¤é¤Ä¤¯¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¿µ½Å¤Ê³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¾å¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏËÜ¿Í¤Î¶¯¤¤°Õ»×¤âÂº½Å¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤¹ç¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼Ò²ñ¿Í½Ð¿È¤ÎÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ìÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢µåÃÄ»Ë¾å83Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë10ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÅðÎÝ¤ÎµÏ¿¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¶¯¸ª¶¯ÂÇ¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¥Ý¥¹¥Èº£µÜ·òÂÀ¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÍâÇ¯¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¡¢»Ø´ø´±¤âº£µ¨¡Ö¤¢¤ó¤ÊÇ½ÎÏ¤¢¤ë¤Î¤Ë¡£1Ç¯ÌÜ¤Ë10ËÜÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤ó¤Ç²¼¼ê¤Ë¤Ê¤ó¤Í¤ó¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤âÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤Û¤É¡£4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë29ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Îº£µ¨¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇØ¿å¤Î³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌîÂ¼¡£¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤¦¤ë´ôÏ©¤Ç¤ÎÁªÂò¤Ëº£¡¢¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£Éé½ý¸å¤Î4·î11Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨1¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÇ¤Çµ°Æ»¤Ë¾è¤ë¤È¡¢Í··â¤Ç½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤¿¡£·ë²Ì¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¼¹Ç°¤¬¼Â¤Ã¤¿¡£
¡¡´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¥ê¥Ï¡Ê¥Ó¥êÁÈ¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤â¥ê¥Ï¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡£ÂÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ÉáÃÊ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¯¸À¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë28ºÐ¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¤Ïº£µÜ¤Ë¡ÖÈà¤Ï¿Ä¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤±¤ì¤Éº£¤ÎÌîÂ¼¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¯¤¤¡Ö¿Ä¡×¤¬¤¢¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë