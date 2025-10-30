自身初の写真集を発売した俳優でモデルの野村康太さん（21）にインタビュー。デビューから約3年、仕事への向き合い方や、写真集の撮影エピソード、芸能界に興味を持ったきっかけなどを伺いました。

■初となる写真集の舞台は“韓国・ソウル”

“初めてのひとり旅”をテーマに撮影された、1st写真集『暁紀』。野村さんが「いつか行ってみたかった」という韓国・ソウルを舞台に様々なシチュエーションで撮影されており、タイトルの『暁紀』には韓国での旅の記録や、これからの活躍が期待される野村さんの“夜明け”という意味が込められています。

――写真集の撮影は韓国・ソウルで行われたそうですが、一番思い出に残っていることは何ですか？

僕、韓国ドラマがすごく好きなんですけど、それのドラマのロケ地へ聖地巡礼をしに駱山公園に撮影にしに行ったのがすごく印象に残っていて、景色がすごくきれいでしたし、「ここで撮影してたんだな」っていう喜びもあってすごく楽しかったです。

――“大の筋トレ好き”で写真集のために仕上げたと拝見しましたが、筋トレにハマったきっかけは何ですか？

筋トレにハマったきっかけは、それもやっぱり韓国ドラマの影響で、韓国の俳優さんみんなすごく体がガッチリしていて、やっぱり「洋服脱いだ時にかっこいいな」と思ったので、僕も洋服を脱いだ時にやっぱりたくましい“男”っていう体の方がいいなと思って始めたのがきっかけです。

――撮影のために筋トレ以外で意識したことはありますか？

写真集の撮影に行く3週間前から、ちょっとだけ食事の量を減らして、顔をシュッと写りがよくなるようにしました。

■お気に入りの写真は、たまたま撮った一枚

――お気に入りの写真はありますか？

一日目のロケの撮影が終わって「よし、トイレ休憩しに行くか」って行ったら、すごくきれいなお花があって、そこで「一応撮っとくか！」ってパシャパシャ撮ったら、すごく写真映えして。この写真はすごくお気に入りです。

――写真集のできばえに点数をつけるとしたら何点ですか？

120点満点！ もう本当にすごくいい写真ばかりで、あとやっぱり何より一番楽しかったっていうのがすごく良かったですね。

■次、一人旅に行くなら？

――写真集のテーマは『はじめての一人旅』ですが、普段は一人で過ごされますか？

2年前に京都で撮影しに行った時に、撮影が休みの日に一人で嵐山行ったり、清水寺を見に行ったりとかしてたんですけど、でも、普段東京で休みの日とかは出かけないですかね。基本的に誰かと一緒にいることが多いですね。

――今回の行き先は韓国でしたが、次一人旅に行くならどこに行きたいですか？

韓国にもう一回行きたいです。やっぱり3泊4日しに行って、ちょっとだけ知識もついたので、もっと楽しめるんじゃないかなと思います。

■小さい頃から「目立つのは好き」 芸能界に興味を持ったきっかけ

野村さんは、2022年に放送されたドラマ『新・信長公記〜クラスメイトは戦国武将〜』で俳優デビュー。さらに、2023年に開催された『第38回メンズノンノモデルオーディション』では、準グランプリを獲得しました。

――今年は初めてのファンミーティングを開催されましたが、野村さんにとってファンはどんな存在ですか？

本当に僕にとって“宝物”ですし、やっぱり一番何かこの仕事を「頑張ろう」と思えるモチベーションというか、ファンの皆様のために、もちろん自分のためでもあるんですけど、ファンの皆様の期待に応えるというか、そういう気持ちが強いので、宝物でもありながら、僕のこの仕事に対するモチベーションでもあります。

――芸能界に興味をもったきっかけは何ですか？

高校2年生の時にちょうどバスケを僕やってたんですけど、そのバスケ部の顧問の方と進路の話をした時に、「バスケ以外で何か新しいことに挑戦してみたいな」と思って、そこでパッて思い浮かんだのが“俳優”っていう職業で、小さい頃からドラマとか映画とか、高校生の時も友達と恋愛映画をみんなで見たりとかもしてたので、何か「僕もそのテレビの向こう側の人になりたいな」っていうのがきっかけでした。

――芸能界は決して簡単な道ではないと思うのですが、踏み切った理由はありますか？

チヤホヤされるのが好きなので、キャーキャー言われたりとかすごくうれしいので。みんなに「すごいねテレビ出てる！」みたいな言われるのもうれしいですし。みんなLINEでドラマのシーンを写真に撮って送ってくれたりしてうれしかったです。

――小さい頃から注目されるのは好きでしたか？

小さい時から目立つの好きでしたね。中学校の時、応援団長やったりとか、合唱コンクールの委員長みたいなのもやりましたし、目立つのは好きでした。

■「俳優っていう職業を一回辞めたいな」 仕事に対する向き合い方に変化

――デビューして3年、俳優やモデルの仕事に対して向き合い方に変化はありましたか？

だいぶ変わりました。最初はちょっとやっぱ甘く見てた部分というか、やっぱりたくさん勉強しなきゃいけないこともありますし、たくさん努力してないこともあるなって最近気づいたというか、どんどん仕事が増えれば増えるほど、そういう気づきが生まれたので、「一つ一つの仕事をちゃんと丁寧に一個ずつやり遂げなきゃいけないな」ってどんどん身に染みて感じます。

――今まで、挫折経験はありますか？

『夫の家庭を壊すまで』っていうドラマのクランクインの前に、本当に「この俳優っていう職業を一回辞めたいな」と思って。お芝居の自信もなかったですし、あと僕すごい緊張しちゃう性格なので、緊張でお芝居どころじゃなくてアワアワしちゃうことが多かったので、「向いてないのかな」と思いながら悩んでて。でも、その時に『夫の家庭を壊すまで』って作品が決まってて、とりあえずそれを全力で全うしてやってからまた考えようって思ったら、ありがたいことにそのドラマのおかげですごく名前も広まり、松本まりかさんから色々お芝居の刺激も受けて、「ちょっと続けてみようかな」って思えたので、それは何かすごく大きな一歩階段をのぼったというか、その出来事はありました。

――芸能活動を続ける原動力になっているものは何ですか？

やっぱ“褒められること”。ファンの皆様もそうですし、ドラマのスタッフさんとか事務所の皆様に褒められると、やっぱりすごいやる気が出るんで、褒められることが一番原動力になってます。

――最近、褒められてうれしかったことは？

「茶髪がすごく似合ってる」みたいな（笑）。

――今後はどんな役に挑戦してみたいですか？

割と今まで“好青年”とか“クールな役”が多かったんですけど、もっと“僕の等身大の役”というか。周りからすごく僕、“天然”とか“おバカ”とか“抜けてる”とか言われるので、そういう役も何かやってみたいなと思います。

■野村康太を表す“4つのキーワード”は？

今回、野村さんに“自身を表す4つのキーワード”を書いてもらいました。一番の息抜き方法や昔から大好きなことを明かしてくれました。

■一番の息抜きは“友達との時間”

友達との時間は、今の僕の一番の息抜きというか、リフレッシュできる時間で、やっぱり友達とふざけたりとか、いろんな話をするとすごく気が楽になりますし、お互い高め合いながら頑張っていきたいなと思えるので。

――最近の友達との思い出はありますか？

昨日ご飯を食べに行きました。ポテトと焼きそばと、カツカレーと、割と茶色い食べ物をみんなでガツガツ食べました。

■趣味の“筋トレ”

筋トレは今役作りもあって、すごく体を作ってるんですけど。今までで一番筋トレに時間を費やしているので、現段階で言うと筋トレはすごく今の僕にとっては大事になっています。

■ずっと昔から大好きな“サウナ”

サウナはもうずっと昔から大好きで、それこそもう疲労回復目的でよく行ってます。

――サウナにハマったきっかけは？

高校の時の仲のいい友達がサウナに連れて行ってくれてそこでハマりました。

■めちゃくちゃ食べる“お肉”「牛ハラミが一番好きです」

お肉も大好きなので。お肉が大好きだからです（笑）。

――何肉が好きですか？

牛ハラミが一番好きです。めちゃくちゃ食べます。