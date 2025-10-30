◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神―ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

テレビ朝日系で中継された日本シリーズ第5戦で阪神の前監督の岡田彰布オーナー付顧問（67）が解説を務めた。

7回まで2―0も、8回にここまで無双だった石井が柳田に外角直球を打たれ、痛恨の左越え同点2ランを被弾。2―2の延長11回には村上が野村に同じように外角直球を逆方向に運ばれ、決勝ソロとされた。

岡田顧問は「坂本のリードにしてもね、凄くいいリードをするから“MVPは俺は坂本や”って言ったんだけど。去年の反省をね、去年（9月23日、巨人の）坂本にアウトコースを右前打されて優勝を絶たれた。CSでも（DeNAの）牧と宮崎にアウトコースを右中間に打たれて負けた。その反省で、坂本は今年もの凄くインコースを投げさせてね。俺は何回もずっと言っていたんだけど。最後にアウトコースの球を2本ホームラン打たれたね…」と悔しさを抑えきれず。

「もの凄い嫌な感じする。最後にね。せっかくペナントレース、いい戦いしていたのにね。この負けは何かこうね、負け方が悪いよね」とどうしても納得がいかない様子だった。

シリーズ全体としては「痛かったのは2戦目で山川に火を付けたこと。短期決戦やから、流れ的には2戦目の負け、あれがね。そこから4連敗でしょ、結局」と鋭く分析した。