東北大大学院農学研究科の冬木勝仁教授が、30日放送のTOKYO MX「堀潤Live Junction」（月〜金曜後8・00）にVTR出演し、高止まりが続くコメ価格の今後の見通しについて語った。

昨年のコメ不足から5キロ当たり4000〜5000円台と高騰したコメ価格。小泉進次郎前農相は、備蓄米の放出などで低価格のコメを市場に出して価格下落を実現させたほか、コメの増産に舵を切る政策を示した。しかし、高市政権で新たに就任した農水族の鈴木憲和農相は、増産路線に疑問を呈し、需要に応じた生産を基本とする考えを示した。

そんな中、コメ価格は相変わらずの高値水準が続く。今月13〜19日の5キロ当たりのコメの平均価格は4251円だが、都内小売店では5000円以上の価格を付けたコメも珍しくない状況だ。

現在のコメ高騰の理由について、冬木氏は「ベース去年までの需要を供給が満たしていない。集荷のために双方（農協や業者）が相まって競争状態で、どんどん高値にして入手するという、集荷の競争激化ですね」と説明した。今年のコメ自体は豊作の見込みだというが、既に高値で取引されていたため、市場価格は高止まりしている。

今後の価格下落について、冬木氏は「新米ブームが去った後と予測した。「新米の時期だから、高い値段で集荷しているので、高く売っていますけど、そのうちこの高さだと売れなくなってくる。お米が余ってくるので、余った分をどこかで手放さなきゃいけないんだけど、どこで手放すか各業者が（タイミングを）計りかねているのかなと思っています」。そう説明し、「各業者が在庫を把握できるようになった時に、価格が下がり始める。最短で言ったら、新米ブームが去る時期。12月から年明けにかけてかなと思っています」と見通した。