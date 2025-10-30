◇SMBC日本シリーズ2025 第5戦 阪神2−3ソフトバンク（2025年10月30日 甲子園）

「SMBC日本シリーズ2025」第5戦の阪神―ソフトバンク戦が30日に行われ、阪神が敗れて、ソフトバンクの日本一が決まった。

今シリーズは得点不足に悩んだ阪神。そんな打線のカギを握る存在について、実は岡田彰布オーナー付顧問（67）が、ある予言をしていた。

今月11日に放送された読売テレビの阪神CS直前生放送「岡田彰布×赤星憲広 日本一へのカウントダウンSP」で「シリーズ男は？」と聞かれた岡田顧問は「これはね、ある程度5番まではマークされるからね。5番まではシーズンで打っていたから、やっぱり相手も研究してくる」と、近本、佐藤輝、大山、森下ら上位打線に並ぶ面々は、あえてキーマンに挙げなかった。

そのうえで「キーになるのは6番かな」とポツリと予言し、「シリーズ男ね。やっぱり打点も絶対多くなると思う、6番が機能すればね」と注目ポイントに「打順」を挙げた。

阪神は「6番」について第1戦から第5戦まで、毎試合日替わり。この日の木浪の5打数無安打など、なかなか結果が出ず、固定できるほど好調の「シリーズ男」を見つけられなかったのが現状だ。

岡田顧問の慧眼とも言える“予言”だった。