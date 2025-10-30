「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）

ソフトバンクが逆転勝ちし、４勝１敗で２０２０年以来、５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。

２−２の延長十一回、野村が決勝の右越えソロを放った。

劇弾が飛び出したのは２点を八回だ。阪神・石井から１死一塁を作ると、柳田が１５０キロの外角いっぱいの直球を捉えた。打球は左翼ポール際に吸い込まれるような弧を描いて着弾。ソフトバンクファンが大歓喜する同点２ランで試合を振り出しに戻した。

さらに２死を挟んで柳町がフェンス直撃の三塁打を記録。山川が２ボールとなったところで申告敬遠となって、栗原が一塁への痛烈な当たり。ここを一塁・大山も好守で守り切って同点止まりだった。

中４日で先発マウンドに向かった有原だったが、再三のピンチを粘りながらの投球になった。二回２死一、二塁で坂本に先制適時打を浴びると、三、四回といずれも走者を背負った中で粘投。だが、五回に２死一、二塁ピンチを招いたところで、小久保監督が降板を決断した。それでも２番手・ヘルナンデスが佐藤輝に中前適時打を許して２点目を奪われた。

日本シリーズ第１戦から中４日でマウンドに向かった有原は、４回２／３を６安打２失点でお役御免となった。