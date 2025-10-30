【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日／甲子園球場）

【映像】佐藤輝呆然！海野バズーカ、驚異の爆肩ストライク送球

福岡ソフトバンクホークスの海野隆司捕手が、爆肩送球で盗塁阻止に成功した。ランナーだった阪神タイガースの佐藤輝明内野手は塁上で呆然。解説者たちも脱帽するストライク送球だった。

10月30日、日本シリーズ第5戦でソフトバンクは阪神と対戦。0ー0で迎えた2回、中4日でマウンドに上がった有原航平投手が、先頭の佐藤にライト前ヒットを許してノーアウトのランナーを背負った。続く大山悠輔内野手との勝負では2球で追い込むも、その後は決め球が入らずにカウント2ー2となった。

すると5球目、インコースに食い込むツーシームが外れたところで、一塁ランナーの佐藤がスタートを切る。完璧なスタートだったが、海野もキャッチングからすぐに立ち上がり二塁へ送球。すると二塁ベースカバーに入った牧原のミットにドンピシャで届き、佐藤をタッチアウトに仕留めた。

左足でスライディングした佐藤は、くるっと回ってアンパイアの方を見るも、アウトコールに呆然。ABEMAで解説を務めた西岡剛氏は「惜しいな。ナイス走塁よ。牽制もなく、バッテリーも走ってこないというところ」と佐藤のスタートを称賛。同じく解説の糸井嘉男氏が「これ本当に、どストライク」というと、西岡氏も「海野選手のナイスプレー。ちょっとでも外れたらセーフでしたから」と海野のプレーを称えた。

このシーンについてABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「海野バズーカ！」「甲斐バズーカならぬ海野バズーカ！」「海野よく刺した！」「佐藤のスタートバッチリだったけどなー」「送球が完璧すぎた！」「ここしかないところにドンピシャ送球」「佐藤も遅くないんだけどアウトかー」「海野の素晴らしい方が有原を救った」など盛り上がりを見せている。

海野は、読売ジャイアンツにFAで移籍した甲斐拓也に変わって今季から主力捕手として活躍。盗塁阻止率.268はパ・リーグ3位の成績となっている。

なお海野は6回の打席で代打を送られて交代。しかしチームは8回に柳田悠岐外野手の2ランホームランで追いつくと、延長11回に野村勇内野手の逆転ホームランで逃げ切り、5年ぶり12回目の日本一に輝いている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）