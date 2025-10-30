◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３＝延長１１回＝ソフトバンク（３０日・甲子園）

阪神が痛恨の逆転負けで、２０２３年以来、２年ぶり３度目の日本一を逃した。

テレビ朝日系で元ソフトバンクの川崎宗則氏、中日・松山晋也投手と解説を務めた阪神前監督の岡田彰布氏は延長１１回のソフトバンク・野村勇の右翼席への本塁打の瞬間、「風が…」とポツリ。

ソフトバンク抑えの松本裕樹投手の前に阪神が無得点に終わり、シリーズ敗退が決まると「う〜ん」「う〜ん」と何度もうなった。実況アナウンサーは「川崎さんと松山さんは拍手。岡田彰布さんは腕を組んで見つめてらっしゃいます」と解説席の３人の様子をリポートした。

感想を求められた岡田さんは「ね〜。だから、一番抑えていた石井（大智）がね、やっぱり打たれたというね…」と言うと「う〜ん…、う〜ん」と、再びうなり続けた。

さらに小久保監督の胴上げを見届けると「（オーナーの）孫（正義）さんが来てないね。孫さん、忙しかったかな、東京でね」とポツリ。

シリーズ全体の感想を聞かれると「そう…。だから、２試合やって、２戦目を抜いて４試合が１点差ゲームでしょ。１点差というのは紙一重に見えるけど、やっぱり痛かったのは２戦目で山川に火をつけたっていうかね、おーん」と分析。

「短期決戦だから、流れ的には２戦目の負けがね。１戦目、勝ったわけですからね。あれが…。やっぱり、そこから４連敗したわけでしょ、結局。そこが大きかったなと思いますね」と続けていた。