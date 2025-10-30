◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦 阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）

阪神が延長１１回の熱闘の末、ソフトバンクに敗れ、２３年以来の日本一とはならなかった。この結果を受け、秦雅夫オーナー、粟井一夫社長がコメントを発表。ともに今季の戦いぶりをたたえ、ファンへの感謝の意を述べた。以下、両者のコメント全文。

秦雅夫オーナー「今シーズン、チームは『守りの野球で勝つ。』という方針のもと、最後まで粘り強く戦い抜いてくれました。福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズは、両リーグの覇者が誇りを懸けてぶつかり合う戦いでした。ファンの皆様のご期待に応えることはできませんでしたが、堂々と戦い抜いた藤川監督をはじめ、コーチ、選手、チームスタッフを心から誇りに思います。そして、この経験と悔しさは、必ずやチームの糧となり、更なる成長につながるものと確信しております。来シーズンは、まずはセ・リーグを連覇すること、そしてポストシーズンを勝ち切ることを目指して、心を新たにして挑戦を続けてまいります。最後になりますが、シーズンを通じて熱い声援を送り続けてくださったタイガースファンの皆様、長年にわたり球団を支えてくださっている全ての皆様に、深く感謝申し上げます。誠にありがとうございました」

粟井一夫社長「本日をもって、２０２５年シーズンの全日程が終了いたしました。球団創設９０周年という節目の年に、チームは藤川球児監督のもと、一戦一戦に全力を尽くし、セ・リーグ制覇、そして日本シリーズ進出という大きな成果を遂げてくれました。惜しくも日本一の座には届きませんでしたが、最後まで勝利を目指し戦い抜いた藤川監督をはじめ、コーチ、選手、そしてチームスタッフの姿勢を誇りに思います。また、シーズンを通じて、球場をはじめ全国各地から熱い声援を送ってくださったファンの皆様、並びに全ての関係者の皆様に、改めまして心より御礼申し上げます。この日本シリーズ敗退の悔しさを糧に、阪神タイガースは来シーズン、セ・リーグ連覇そして日本一の奪還に向け、果敢に挑戦してまいります。引き続き、阪神タイガースへの変わらぬご声援をよろしくお願い申し上げます」