ニッポンの社長・ケツ、中学時代は「好きな女の子のリコーダーなめたのバレて…」

お笑いコンビ・ニッポンの社長のケツ（35歳）が、10月30日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「全員から嫌われてました」という中学時代について語った。



ニッポンの社長はこの日、「ダブルインパクト ツアー2025」の宣伝を兼ねてゲスト出演。“どんな中学生だったのか”との話題になる。



これにケツは「僕は…興味ないと思うんですけど、好きな女の子のリコーダーをなめて、それがみんなにバレて、全員から嫌われてました」と話し、スタジオの面々は失笑。相方の辻皓平は「実在するんですよ、あれは。初めて見たでしょ？」とコメント、ケツも「あれ、僕です」と語った。