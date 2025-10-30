

BE:FIRST / I Want You Back -Dance Practice-サムネイル

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの初のベストアルバム「BE:ST」リード曲「I Want You Back」のDance Practice映像が公開された。

【動画】公開されたBE:FIRST / I Want You Back -Dance Practice-

初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。

ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材 Neve 8068 を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈で新たに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。

「I Want You Back」のDance Practice映像では、リスペクト溢れるダンスパフォーマンスを定点で楽しむことができる。ダンス、音楽の楽しさが伝わってくるようなBE:FIRSTのパフォーマンス。

その他、Music VideoやDance Performance映像も公開中。