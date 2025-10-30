Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¤ÎÃæÊÆ·ÐºÑËÇ°×¶¨µÄ¤Î¹ç°Õ¤òÀâÌÀ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÊóÆ»´±¤Ï30Æü¡¢ÃæÊÆÎ¾¹ñ¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨µÄ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø¿´»ö¹à¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÊÆÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤Ê¤É¤ÎµÄÂê¤ò¿¼¤¯µÄÏÀ¤·¡¢·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¶¦¤Ë¡¢Î¾¼óÇ¾¤¬²ñÃÌ¤ÇÆÀ¤¿½ÅÍ×¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤òÃå¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ÃæÊÆÎ¾¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¶¨µÄ¤Ç¼¡¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñÀ½ÉÊ¡Ê¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ªÎ¾ÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤ÎÀ½ÉÊ´Þ¤à¡Ë¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë10¡ó¤Î¡Ö¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë´ØÀÇ¡×¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¡ÊÆ±¡Ë¤Ø¤Î24¡ó¤Î¡ÖÂÐÅù´ØÀÇ¡×¤Ï°ú¤Â³¤1Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¤³¤ì¤é¤Î´ØÀÇ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£ÁÐÊý¤Ï°ìÉô¤Î´ØÀÇ½ü³°Á¼ÃÖ¤Î±äÄ¹¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï9·î29Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢Í¢½Ðµ¬À©ÂÐ¾Ý¤ò´ØÏ¢»ö¶ÈÂÎ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡Ö50¡ó¥ë¡¼¥ë¡×¤Î¼Â»Ü¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï10·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿´ØÏ¢Í¢½Ðµ¬À©¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¤·¡¢¶ñÂÎ°Æ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤Æ³Æþ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Î³¤±¿¡¢ÊªÎ®¡¢Â¤Á¥¶È¤Ø¤ÎÁ¼ÃÖ¼Â»Ü¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬´ØÏ¢Á¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤òÄä»ß¤·¤¿¸å¡¢Ãæ¹ñ¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Î¼Â»Ü¤ò1Ç¯´ÖÄä»ß¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÐÊý¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤äÇÀ»ºÊª¤ÎËÇ°×³ÈÂç¡¢´ë¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÄÊÌ°Æ·ï¤Î½èÍý¤Ê¤É¤ÎÌäÂê¤Ç¶¦ÄÌÇ§¼±¤òÆÀ¤¿¡£ÁÐÊý¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨µÄ¤ÎÀ®²Ì¤ò¤µ¤é¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÅê»ñ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÁ°¸þ¤¤ÊÌóÂ«¤ò¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¶¦¤Ë¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡áÃæ¹ñÈ¯¤ÎÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê¡Ë¡×ÌäÂê¤òÅ¬ÀÚ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¡£
¡¡¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨µÄ¤¬Á°¸þ¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬ÂÐÅù¡¢Âº½Å¡¢¸ß·Ã¤ÎÀº¿À¤Ë¤Î¤Ã¤È¤ê¡¢ÂÐÏÃ¤È¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¡¢ÌäÂê¤Î²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤»¤ë¤³¤È¤ò½½Ê¬¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨µÄ¤ÎÀ®²Ì¤ÏÍÆ°×¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¶¦¤Ë¼Â¹Ô¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Î¾¹ñ¤Î·ÐºÑ¡¦ËÇ°×¶¨ÎÏ¤ÈÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³Î¼ÂÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£