¡ÖiPS¿´Â¡¡×¡ÖiPS¿´¶Ú¥·¡¼¥È¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÍè·î4Æü¤«¤é°ìÈÌÌµÎÁ¸ø³«
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢iPSºÙË¦¤ÇºîÀ½¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖiPS¿´Â¡¡×¤¬¡¢Íè·î4Æü¤Î²ÐÍËÆü¤«¤éÅìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖiPS¿´Â¡¡×¤Ï¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Îß·Ë§¼ùÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«È¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ¡´ï¤Ê¤É¤ÎºÙË¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖiPSºÙË¦¡×¤ä¡ÖiPS¿´¶Ú¥·¡¼¥È¡×¤Îµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Âç¤¤µ¤ª¤è¤½3.5¥»¥ó¥Á¤ÎÀ¸¤¤¿Î©ÂÎ¤Î¿´Â¡¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖPASONA NATUREVERSE¡×¤Ç¤Î¤Ù215Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÇïÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖiPS¿´¶Ú¥·¡¼¥È¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖiPSºÙË¦¡×¤ò¿´Â¡¤Î¶ÚÆù¤ÎºÙË¦¡Ö¿´¶ÚºÙË¦¡×¤ËÊÑ²½¤µ¤»¡¢¸ü¤µ0.1¥ß¥êÄøÅÙ¤Î¡Ö¥·¡¼¥È¡×¤òºîÀ½¡£´µ¼Ô¤Î¿´Â¡¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¿´¶Ú¤ÎºÆÀ¸¤òÂ¥¤·¡¢¼å¤Ã¤¿¿´µ¡Ç½¤¬²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¾µÇ§¿½ÀÁÃæ¤Ç¤¹¡£
ÂçºåÂç³Ø¡¡ß·Ë§¼ùÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¿´Â¡¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¿´Â¡¤¬¡ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¿¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ì¿¤Î½ÅÍ×À¡£»Ò¤É¤â¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢²Ê³Ø¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¡×