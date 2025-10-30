俳優の伊藤沙莉さんが、7人組ガールズグループ・HANAのCHIKAさんと共演し、難度の高いダンスパフォーマンスに挑戦しました。

伊藤さんとCHIKAさんが出演したのはマクドナルドの新CM。2人で一緒にハイレベルなダンスを披露するという内容です。撮影中は伊藤さんがダンスに苦戦する様子を見せていましたが、なんとかCHIKAさんと息を合わせて踊りきりました。

■夢のような共演 前日にはファンミーティングに参加

HANAの大ファンで、CM撮影の前日にはHANAのファンミーティングにも参加していたという伊藤さん。今回の共演について「グラフィック（撮影）のときに、目も見られない、しゃべれないみたいな状態になっちゃって…。“そういうの失礼だな！”と思って、今日は気合を入れてしゃべるようにしてたんですけど…。やっぱり夢みたい！」と笑顔で話しました。

そんな“推し”であるCHIKAさんに、伊藤さんから「プライベートでもメンバーのみなさんと遊んだりとか、ご飯食べに行ったりするんですか？」と質問。すると、「2、3人とかで行ったりします」と返答され、伊藤さんは思わずハートポーズをしながら「ステキです」とコメントしていました。

さらに、CHIKAさんが“この秋に挑戦したいこと”として「好き嫌いが多いけど、味覚の秋だからいろんな食べ物に挑戦したい。栗が苦手だから食べたいです」と明かすと、伊藤さんが「そうなんだ！ じゃあ、その栗を拾いに行きたいです」と“推し”への愛が止まらない様子を見せていました。