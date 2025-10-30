福岡、選手SNSアカウントの“乗っ取り被害”を報告「閲覧・フォロー・返信・リンクのクリック等は行わないよう注意を」
アビスパ福岡は30日、MF秋野央樹のXアカウント(@aki1008hiro)が第三者による不正アクセス(乗っ取り被害)を受けていることを発表した。
クラブ公式サイトによると、秋野のアカウント名は「@lowballer_eth」に変更されていて、選手本人によるログインや投稿ができない状況だという。
クラブは、秋野のアカウントから届くダイレクトメッセージや、不審な投稿やリンクが表示された場合は、いずれも選手本人による発信ではないと注意喚起している。「閲覧・フォロー・返信・リンクのクリック等は行わないよう、十分にご注意ください」と伝えた。
クラブ公式サイトによると、秋野のアカウント名は「@lowballer_eth」に変更されていて、選手本人によるログインや投稿ができない状況だという。
クラブは、秋野のアカウントから届くダイレクトメッセージや、不審な投稿やリンクが表示された場合は、いずれも選手本人による発信ではないと注意喚起している。「閲覧・フォロー・返信・リンクのクリック等は行わないよう、十分にご注意ください」と伝えた。