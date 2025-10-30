高市首相は訪問中の韓国で李在明大統領と初の首脳会談を行い、日韓関係を未来志向で、安定的に発展させていく考えで一致しました。

李在明大統領

「韓日両国がいつにも増して未来志向の協力を強化しなければならないタイミングだと思います」

高市首相

「これまで築かれてきた日韓関係の基盤に基づきまして、日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことが、両国にとって有益だと私は確信しております」

高市首相は李大統領との会談後、「お隣の国だからこそ、立場の異なる諸懸案はあるが、自分たちのリーダーシップで管理して、日韓関係を未来志向で、安定的に発展させていくことで一致をした」と明らかにしました。

また両国の首脳がお互いの国を行き来する「シャトル外交」を積極的に行う方針を確認し、李大統領の訪日も話題になったということです。

両首脳はさらに、現在の国際環境のもとで、日韓両国や日米韓3か国の連携強化が重要だとの認識で一致しました。

一方、韓国側によりますと、会談で歴史認識の問題は話題にあがらなかったということです。

また高市首相が就任会見で「韓国のりは大好き。韓国コスメも使っています」と述べたことを受け、韓国側から韓国の化粧品とのりが贈られたということです。

高市首相は31日、APEC（＝アジア太平洋経済協力会議）の首脳会議に出席するほか、中国の習近平国家主席と初の会談を行う方向で調整しています。両首脳が、建設的かつ安定的な日中関係を築くことで一致できるかが焦点です。