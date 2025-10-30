BabyKingdomが春の新アトラクション(新曲)発表までの間、工事期間に入る。それに伴い＜新アトラクション 増設工事中ツアー2026＞を開催する。

＜新アトラクション増設工事中ツアー2026＞は、2026年1月10日(土)池袋EDGE公演を皮切りにファイナルの1月25日(日)ESAKA MUSE公演まで全5公演開催。

ツアーファイナルのESAKA MUSE公演では、工事中ツアー限定曲「男の夢は右手がドリル、左手には XXX」 の撮影も可能となっている。

また、＜spring oneman tour「悪鬼滅殺〜陰陽道〜」Tour Final＞5月31日 神田スクエアホール LIVE DVD の発売も決定。LIVE DVD発売記念イベントも年始より開催される。販売は12月よりBabyKingdomネットショップにて。

＜BabyKingdom「新アトラクション増設工事中ツアー2026」＞

2026 年

1月10日(土)池袋 EDGE

1月11日(日)新横浜 NEW SIDE BEACH!!

1月17日(土)仙台 ROCKATERIA

1月24日(土)HOLIDAY NEXT NAGOYA

TOUR FINAL

1月25日(日)ESAKA MUSE

開場・開演時間

【開場 / 開演】16:30 / 17:00

チケット情報

【前売 / 当日】\5,500/\6,000(税込)※Drink 代別

【プレオーダー】2025年11月19日(水)12:00 ~ 11月26日(水)23:59

【一般発売】2025年12月10日(水)12:00〜

『spring oneman tour「悪鬼滅殺〜陰陽道〜」Tour Final 5/31 神田スクエアホール LIVE DVD』

価格：\6,600(税込)/1 枚

販売期間：12/7(日)22:00〜12/13(土)23:59

販売場所：BabyKingdom ネットショップにて(https://bk-shop.stores.jp/)