¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬¡¢11·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù(Ëè½µÅÚÍË13:54¡Á)¤ÇÊì¹»¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢Ëè²óÂØ¤ï¤ëÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾å²¼´Ø·¸¤ò¼Î¤Æ¡¢¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¥í¥±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Shigekix¡£À¤³¦Âç²ñ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÉÍÅÄ¤ÎÊì¹»¤Ç¤Î³®Àû¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Æôºê»ÔÎ©Ä¬¾®³Ø¹»¤ËÈÖÁÈ¤¬½é¾åÎ¦¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢Ä¬¾®³Ø¹»¤ÏShigekix¤â¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤Ç»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ì¾¶Ê¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÀµÌç¤ËÃå¤¯¤È¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¾®³Ø¹»¤ä¡Á¤ó¡×¤ÈÊì¹»¤ò²û¤«¤·¤àÉÍÅÄ¡£¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤ÎÉÍÅÄ¡ßô¢¸¶·ÉÇ·¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÊï¤Ã¤Æ¡¢ÉÍÅÄ¡ßShigekix¤Ç¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤Î¥¸¥ã¥±¼Ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ÆÆâÌò¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹°æËÜ¤¬¡ÖÁá¤¯¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ê¤Ë¤«µÞ¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡ÖÊì¹»¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤â¤ó¤ä¤í!¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤È¤¢¤ëÉô²°¤Ç¹»Ä¹¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¤Ê¤ó¤ÈÁ´¹»À¸ÅÌ¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶ÛµÞ¤Î¥ê¥â¡¼¥È½¸²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÉÍÅÄ¡ßShigekix¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤ËÁ´¹»À¸ÅÌ¤¬Âç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Shigekix¤Ë¤â¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÂÎ°é´Û¤Ø¡£¼Â¤ÏÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï¡¢¡È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Îº¯À×¡É¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î½é¡¹¤·¤¤Â´¥¢¥ë¼Ì¿¿¤âÂç¸ø³«¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥Ð¥º¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·!? ¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¤è¤ë¹»²ÎÀÆ¾§¡ßÀ¤³¦²¦¼ÔShigekix¥À¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£°ìÆü¸Â¤ê¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦Shigekix¤Î¡ÖÀèÇÚ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤!¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ç¡¢¡È¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°Í¥¾¡!! ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡É¤È¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦Ä¹Ã«ÀîÊæÀÑ¡ÉÅÁÀâµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò½ä¤ë´ë²è¤âÆÏ¤±¤ë¡£
(C)MBS